台灣人好會買！一年吃掉這麼多「這國」馬鈴薯 暴增關鍵曝光

〔財經頻道／綜合報道〕美國馬鈴薯是全球主要產區之一，根據最新數據顯示，美國對台馬鈴薯出口額成長16%，從9910萬美元增至1.145億美元（約新台幣31.1億提升至36億元），由7萬5136公噸增加至8萬2172公噸，其中，冷凍馬鈴薯產品占整體出貨量的78%。

《FreshPlaza》報導，美國馬鈴薯對台出口在2024年7月至2025年6月的行銷年度中明顯成長，主要受惠於美國農業部海外農業服務署（USDA FAS）「市場進入計畫」（Market Access Program, MAP）所支持的一系列行銷推廣活動。即使面臨其他供應國競爭加劇，美國馬鈴薯在台灣市場的出口表現仍持續走高。

根據貿易數據，美國馬鈴薯對台出口金額年增16%，由9910萬美元提升至1億1450萬美元；出口量則成長9%，由7萬5136公噸增加至8萬2172公噸。其中，冷凍馬鈴薯產品占整體出貨量的78%，仍是主要出口類別。

報導指出，行銷推廣活動主要聚焦於餐飲通路與零售市場。透過與進口商E-Star及Good Land Foods合作，多款美國冷凍馬鈴薯產品成功導入台灣餐飲市場，包括不同切型與造型的薯條產品。受此帶動，期間內台灣前五大進口商共新增7項美國馬鈴薯產品的庫存單位（SKU）。

餐飲通路方面，推廣活動涵蓋多家連鎖餐廳與外送平台。2024年7月15日至8月20日於貳樓餐廳推出的促銷活動，使美國馬鈴薯使用量增加1.3公噸，成長幅度達11.3%。另與Uber Eats及Lazy Pasta合作，於2025年4月14日至6月1日進行的行銷活動，帶動銷售額年增42%，美國馬鈴薯用量也從2024年5月的820公斤，提升至2025年5月的1213公斤。另一次於2025年6月14日至29日、橫跨24家門市與5個餐飲品牌的推廣活動，也促使美國馬鈴薯使用量上升，並成功推出多款新菜單品項。

菜單開發同樣是推廣計畫的重點之一，共有14家餐廳推出15道全新馬鈴薯料理，將美國馬鈴薯融入在地與西式餐點之中。

零售通路方面，促銷活動亦帶動銷量明顯成長。好市多台灣（Costco Taiwan）在促銷期間，售出接近13公噸的美國鮮馬鈴薯，銷量較促銷前水準成長逾一倍；大潤發（RT-Mart）則於2024年10月至12月間，銷售66公噸的美國馬鈴薯。

整體而言，數據顯示在本次統計期間內，美國馬鈴薯對台出口持續成長，成長動能主要來自冷凍馬鈴薯產品，並在餐飲與零售通路的整合行銷推動下，進一步鞏固其在台灣市場的表現。

