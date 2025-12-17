「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

台灣長期援助宏都拉斯展現強大韌性，獲得中美洲國家認同，這種「台灣模式」影響力也將在印太地區發揮作用。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管宏都拉斯在11月30日大選結果尚未最終確定，但兩位最有勝算的總統候選人薩爾瓦多·納斯拉拉和納斯里·阿斯富拉都表示願意恢復與台灣的外交關係。澳洲戰略政策研究中心在出版刊物戰略家（The Strategist）中報導，多年來，北京一直在該地區穩步拓展合作夥伴，而兩候選人如此表態，顯示出中國的外交模式正在失去其說服力。台灣長期援助宏國展現強大韌性，獲得中美洲國家認同，這種「台灣模式」影響力也將在印太地區發揮作用。

宏都拉斯記者朱安·費爾南多·埃雷拉·拉莫斯（Juan Fernando Herrera Ramos）撰文分析，尼加拉瓜1985年承認北京外交、1990年轉而與台灣建交，最近一次與北京建交是在2021年後。如果宏都拉斯新政府轉而再承認台北，這將標誌著中國在拉美地區外交長期勢頭的中斷。

對中國而言，這不僅僅是象徵性的損失，它將揭露北京在拉美乃至整個發展中國家外交關係中的結構性脆弱性。

當前情勢使中國的接觸戰略受到前所未有的審視。北京對宏都拉斯的接觸策略與它在整個地區慣用的模式如出一轍：承諾投資、以進入中國市場為誘餌，以及將政治結盟包裝成互利共贏。然而，預期的經濟收益卻始終未能實現。大型基礎設施項目停滯不前，資本流入遠低於預期，而關鍵出口產業，尤其是宏都拉斯商界寄予厚望的蝦類也未能出現許多人預期的顯著增長。

由於中國未能填補台灣市場的空白，北京的言論與實際行動之間的巨大落差令人難以忽視。

相較之下，台灣數十年來透過農業合作、職業培訓、醫療援助和社區計畫等方式在宏都拉斯建立起的發展影響力，取得了切實可見且紮根當地的成果。這些舉措既不宏大也不廣為人知，但卻展現了強大的韌性。

在宏都拉斯的大部分地區，那些曾經得到台灣援助的社區都能感受到實際的改善，而中國的貢獻則大多停留在願景層面。這種差異影響了人們的政治認知：轉向北京的外交政策成效甚微，代價卻遠超預期。

這種情緒轉變早於11月30日的大選，也解釋為何各主要政黨儘管政治競爭激烈，卻在對台北的外交政策立場上趨於一致。

宏都拉斯的政治參與者目前在選舉合法性、制度可靠性和競選活動開展方式等議題上存在分歧，但在哪個夥伴政績更佳這一問題上卻並無爭議。這種共識使戰略圖景更加清晰：回歸台灣的趨勢是結構性的而非意識形態的；它根植於經濟表現和治理預期，而非黨派認同。

對印太地區而言，宏都拉斯的重新評估具有更廣泛的意義。台灣的外交夥伴關係通常被視為脆弱的，但宏國的經驗表明，中國的影響力也是有條件的，並且對政策執行的失敗高度敏感。如果一個近期才與北京結盟的國家能夠如此迅速地重新考慮這一決定，這無疑向太平洋、加勒比和非洲其他國家發出一個信號：與中國的結盟並非不可逆轉，也並非不受公眾和精英階層重新評估的影響。

宏都拉斯的案例表明，中國的外交影響力並非取決於地緣政治的必然性，而是取決於各方可以衡量的具體成果。

對澳洲及其夥伴而言，教訓顯而易見。挑戰中國外交模式最有效的途徑並非對抗，而是提供持續務實的援助，例如台灣長期以來在宏都拉斯等地提供的支持。當北京的承諾超越其能力或意願時，人們的看法就會轉變，地緣政治格局也可能隨之改變。

宏都拉斯或許並非印太地區國家，但它正在塑造印太地區的現實：中國的外交脅迫終有極限，而「台灣模式」依然具有影響力。

在發展中國家，影響力並非取決於政治聲明，而是取決於永續、可靠的互動。隨著世界各國重新評估與北京結盟的成本和收益，宏都拉斯或許成為這更廣泛趨勢的開端，即中國外交攻勢開始出現裂痕的標誌。

