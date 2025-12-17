自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

全家超商導入「數位憑證皮夾」免身分證可領取已付費0元包裹

2025/12/17 18:39

全家便利商店全台4400門市響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，只要已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。（全家提供）全家便利商店全台4400門市響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，只要已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店全台4400門市響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，只要已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，由店員過刷QR Code完成身份認證後，即可完成取件程序。

「全家」數位金融部部長劉東豪表示，「全家」透過數位科技導入，持續優化包裹取件作業流程，近年陸續於會員APP推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等創新功能，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。

此次響應數發部政策「數位憑證皮夾」，只要下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證，取貨時向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人Qrcode，就可由店員過刷並領取包裹，將可節省人員過往辨識證件時間，消費者體驗更順暢安全，為包裹數位化取件新選擇，

「全家」近年積極拓展包裹取件便利性，朝一站式包裹取件服務邁進，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」3大功能，會員不僅可於APP的「包裹」專區使用一組條碼，一次領取多件包裹，大幅簡化取件流程與時間，更可透過APP精準掌握包裹貨態，提升查詢與操作的便利性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財