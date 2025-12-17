經歷燒傷、喪母苦難 她獨力重啟母親的彩券行

台灣彩券公司今舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，經銷商林佩姍獲得「公益愛無限獎」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司今舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，獲得「公益愛無限獎」的彩券經銷商林佩姍，5年前因親弟縱火而喪母，自己也遭嚴重燒傷；歷經艱辛治療與復健後，她重啟母親生前經營的彩券行，還把竉物狗的照片印製在紅包袋上，成為彩券行的一大特色。

位於新北市新店區中興路的一家彩券行，5年前發生一起重大社會事件，在自家彩券行工作的林姓男子與家人爭吵後，憤而潑汽油在彩券行縱火，導致母親過世，姊姊林佩姍四肢大面積遭3度燒傷。

林佩姍康復後，在原址開設益財彩券行，今年獲頒績優經銷商，她大方出席表揚大會分享自身經歷。她表示，母親是小兒麻痺患者，家中經營彩券行多年，因母親過世、父親年邁，換她參與公益彩券經銷商遴選抽籤，重新經營彩券行。她說，受傷前她在百貨公司擔任櫃姐，雖有底薪但不高，仰賴業績收入，雖然彩券經銷商也有業績壓力，但憑藉著固定客源，相對來說更有保障。

林佩姍表示，先前燒傷留下後遺症，左腳傳導神經受損導致行動受影響，去年她又骨折，但母親生前經常勉勵她，「我都這樣了（小兒麻痺症），妳為什麼要自卑」，母親的鼓勵成為她復健過程的動力，也慶幸自己臉部燒傷面積很小。

