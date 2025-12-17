「數位憑證皮夾」不只全家、7-11可用 數發部曝合作進度

「數位憑證皮夾」政策，全家便利商店與7-ELEVEN成為便利商店通路首波落地應用的指標業者。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，全家便利商店與7-ELEVEN成為便利商店通路首波落地應用的指標業者，並攜手中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三大電信業者，共同推動數位憑證於生活場景的實際應用。

數位發展部（數發部）17 日舉辦「數位憑證皮夾試營運暨應用體驗記者會」公布最新試營運成果，宣布中華電信、台灣大哥大與遠傳電信皆已加入首波試營運合作，除超商取貨外，電信門市也將成為重要應用場域，未來民眾在電信門市辦理門號或進行身分核對時，可透過數位憑證皮夾出示已驗證的數位身分證、駕照等憑證，無須攜帶實體卡片或重複掃描、影印文件，進一步提升作業效率並強化個人隱私保護。

其中，全台全家便利商店已率先上線數位憑證包裹取貨服務，7-ELEVEN則自12月初起於全台近400家門市試行，並將於12月24日起正式把門市包裹取貨的數位驗證服務擴大至全台超過 7,200 家門市，成為目前全台服務最綿密的數位憑證應用通路。

其他包括未來家關係企業水漾月明、陽明交通大學、教育部、1111人力銀行、104人力銀行、交通部公路局、新創智能共享汽車平台 LOOP 及租機車平台 ZOCHA，未來都將規劃上線。

數位發展部表示，電信門號本身即具備高度身分驗證基礎，結合電信三雄的參與，讓數位憑證皮夾得以同時兼顧安全性、便利性與大規模推廣，未來也將持續擴展至校園、飯店、租車、企業訪客管理與政府線上服務等場景。

針對超商通路的合作進度，數發部會後說明，當初率先選擇與全家合作，主要是因為全家在計畫初期即展現高度合作意願，主動投入測試與流程優化，雙方溝通順利，使服務能快速上線；至於7-ELEVEN，則憑藉全台最密集的門市網絡，成為後續擴大服務規模的關鍵夥伴。至於其餘兩家便利商店，數發部也透露，今年內將陸續展開洽談與合作簽署，期望透過更多通路加入，進一步擴大數位憑證皮夾的覆蓋率。

在安全機制上，數位發展部說明，數位憑證結合多重驗證方式，包括指紋、臉部辨識與密碼等機制，確保身分驗證過程的安全性。若手機不慎遺失，使用者通常能第一時間察覺，並可立即向電信業者辦理掛失，後端系統隨即讓手機內的數位憑證失效，即使手機不在使用者手中，憑證本身也無法再被使用，等於多了一層防護。

林宜敬部長也補充指出，相較於數位憑證，紙本身分證或駕照在遺失時的風險反而更高，因為紙本證件本身不具備臉部辨識、指紋驗證或密碼等防護機制，一旦遺失，任何人撿到都可能遭到冒用，更不會有密碼保護，一旦遺失，其實任何人撿到都可能被冒用。

而數位憑證是存在於手機中，而手機對大多數人來說，本來就會設定各種保護措施。當然，也可能有人沒有設定任何保護，那這時就必須提醒大家要妥善保護自己的手機。如果擔心安全性，只要設定好臉部辨識、指紋或密碼，就等於同時保護了手機與憑證本身，整體風險其實是更低的。

