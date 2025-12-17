朗齊生醫*將現增募資 推進抗癌藥及減肥藥臨床發展

朗齊生醫*近期將進行募資，計畫引進法人股東。圖左為朗齊*董事長王繼賢、右為執行長陳丘泓。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新藥公司朗齊生醫*（6876）今年董事會全面改組，多個領域重量級人士強化結構，朗齊*董事長王繼賢表示，目前朗齊*股份有6成持股約為醫生持有，近期要辦理現增，將引進3、4位法人股東強化營運陣容。

朗齊*執行長陳丘泓表示，目前公司有2項產品進度較快或較具潛力，其中自美國新藥公司Apollomics授權進來的抗癌新藥LXP109，朗齊*取得其於亞洲（不含中國與港澳）合併EGFR抑制劑治療非小細胞肺癌的開發及獨家商業化權。目前該藥已在美國等多國進入第二期臨床試驗，未來朗齊規劃在2027年於台灣與日本進行臨床三期試驗，加速LXP109在亞洲市場的臨床推進與商業價值實現。

至於代謝疾病產品LXP103，陳丘泓表示，LXP103是新物質專利，具安全性高、半衰期長、藥品容易分佈進入周邊組織之優勢。在動物實驗結果顯示，LXP103有效抑制體重增加、注射頻率友善、且累積劑量低，大鼠無明顯發炎現象等副作用。朗齊*將接續完成臨床前試驗，預計2026年底提出人體臨床一期試驗申請。

朗齊*日前董事會決議辦理現金增資發行新股，每股參考價約22元，預計將募集5億元資金，用於LXP103新藥開發及LXP109全球臨床三期合作。

