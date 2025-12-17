廣達擴大美國製造 斥資14億元強化田納西廠產能

廣達集團今年除了輝達AI伺服器，也已切入特殊積體電路晶片市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）持續強化美國產能布局，以因應AI伺服器客戶強勁需求，董事長林百里今天拍板田納西子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 取得供營業使用的機器設備，交易總金額約4742.7萬美元（約新台幣14.89億元）。

根據廣達投資計劃，本次取得的設備包含設計與工程，地點位於美國加州Newark，主要為因應公司營運需求所進行的投資，交易相對人為McLarney Construction, Inc.，與公司並無關係人關係，相關款項將依合約約定分期支付。

在AI伺服器需求持續成長、客戶對北美在地生產要求提高的背景下，廣達近年持續擴大美國布局，市場亦關注相關投資是否有助於後續接單與產能調度彈性。管理層先前指出，目前旗下伺服器產品業績當中，AI機種比重已超越7成，在明年繼續3位數成長之下，佔比可望進一步達到8成以上。

廣達集團今年除了輝達（NVIDIA）的圖形處理器（GPU）機種，也已切入主板（L6）層級的特殊積體電路晶片（ASIC）市場，明年出貨將翻倍增加，未來有機會做到整櫃（L11）。現階段的AI產能已接近滿載，因此持續積極擴充泰國、德國、美國等地產能。美國地區負責最終組裝。

