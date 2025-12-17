三大驅動力明確 野村投信看明、後年台股仍是長多格局。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕野村投信今日舉辦2026年投資展望，看好明年台股在全球景氣回溫、政策寬鬆延續，以及AI資本支出擴張之下，三大驅動力明確，為電子與傳產供應鏈提供結構性成長機會。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，OECD領先指標顯示全球復甦趨勢延續，雖上半年受基期與關稅影響，經濟動能溫和，但下半年在美國聯準會持續降息與財政支持加碼下，私營部門支出有望回升，市場轉向樂觀，野村投信台股團隊預估今年台股每股稅後盈餘（EPS）成長約16%，AI需求強勁推動企業獲利延續上行，建議投資人不妨依據自身風承受度，年底前逐步拉高持股比重，迎接明、後年長多格局。

展望2026年，姚郁如認為，建議採「逢回布局、提高持股品質」兩段式投資策略，第一段，鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的AI供應鏈（液冷、配電、組裝、測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備）；第二段，建立缺貨零組件擴產進度事件清單，確認需求能轉化為營收。傳產則關注成衣製鞋補庫週期、金融業穩健增長，以及電力設備出口需求。

至於風險方面，姚郁如認為，美國關稅與政策不確定性、先進封裝與HBM供給緊平衡，以及ABF高階載板短缺延續，訂單交期可能遞延將是三大風險，整體而言，AI資本支出與CSP長約綁定降低「僅靠敘事」的風險，基本面支撐仍強，她預估2026年台股將呈現「景氣溫和回升＋AI 長期資本支出驅動＋傳產補庫與事件拉抬」三重奏，當前台股估值雖偏高，但在企業獲利上修、資金面偏多、政策面寬鬆的背景下，台股動能仍具延續性，投資人可聚焦AI主線與傳產利基，迎接明、後年的長多格局。

