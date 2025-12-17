勞保投保上限被鎖9年了！王婉諭籲推動3改革：中產階級退休金永遠不夠用

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕立法院本週將審查《勞工保險條例》修法草案，時代力量黨主席王婉諭今日（17日）在臉書推文指出，勞保投保級距最高4萬5800元已經9年沒有調整，導致即使勞工平均月薪遠高於此數，退休後也很難領到3萬元以上的退休金。王婉諭直言，這可能是許多年輕人不敢生育的原因之一，她指出，這次的修法仍聚焦「撥補」的制度化，而不是改革，呼籲有權力的人拿出魄力，儘速提出修法務實推動三大改革。

王婉諭指出，「發現很多人沒意識到，無論你的月薪多少錢，對勞保來說最多都只有4萬5800元。勞保的投保上限，已經被鎖在這個數字長達9年了。」這代表就算連續工作40年，平均月薪遠超過4萬5800元，最後領到的退休金，也很難達到3萬元。

「這可能是越來越多人不敢生小孩的原因之一，畢竟當退休金連「養活自己」都有困難，誰還有勇氣去養下一代？」王婉諭認為，對很多年輕人來說，當他成為了小主管，月薪拚到了5、6萬，覺得自己終於有能力成家、養小孩的時候。心裡馬上就會湧現另一個恐懼，如果把收入全部拿去付房貸、養小孩，那自己老了以後怎麼辦？更不用說，對於只領「基本工資」或是被迫接受「高薪低報」的勞工朋友而言，他們退休後的日子，恐怕連維持最基本的「生存」都有問題。

她表示，台灣勞工平均領到的勞保年金偏低有2個原因，一是長期忽視「費率過低」的問題，勞保從開辦以來，費率設定就遠低於精算結果，收進來的保費根本不足以支付承諾的年金，所以保費級距越高，虧損反而越多。二是政府害怕得罪資方，過去曾試圖將投保薪資上限微調至4萬8200元，但這樣的小幅度調整，遭工商團體強烈反對，政府因此選擇妥協。

王婉諭續指，立法院本週將審查《勞保條例》的修法草案，勞動部也公開坦承，勞保的級距設定有些問題，但是「朝野仍然缺乏面對問題的勇氣」。但她指，這次的修法仍聚焦「撥補」的制度化，而不是改革。撥補只是「續命」，不是「治病」，如果不把制度修好，再多的錢投進去，還是杯水車薪。

她呼籲，有權力的人拿出魄力儘速提出修法，務實推動三大改革。第一，誠實面對費率不足的真相，因為若不調整費率，勞保基金就會繼續處於「入不敷出」的失血狀態，破產危機永遠無法解除。

第二，解凍塵封已久的投保上限，因為如果不打開天花板，中產階級的退休金永遠不夠用，更是變相縱容雇主高薪低報。

第三，建立保障底層的基礎年金，因為如果沒有這層樓地板，許多弱勢長輩在老年時，將連最基本的「生存」都面臨困難。

