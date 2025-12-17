LINE Pay Money開戶數170萬 明年初搶進北捷及雙北公車

連加電子支付總經理張修齊（左）表示，LINE Pay Money與其他電支品牌不同的是，過去10年在LINE Pay董事長丁雄注（中）的經營下，已奠定了可持續成長、獲利同步提升的營運模式。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）電支服務LINE Pay Money在本月3日上線，目前開戶數已達170萬戶，對於未來的營運目標，連加電子支付總經理張修齊表示，年底可達200萬戶，但長期而言並未設定用戶目標，而是要盡快將生活繳費、交通乘車碼服務跟上同業進度。他證實，北捷2026年初開放的乘車碼服務，LINE Pay Money已參與招標，北捷及雙北公車都會參與，但上線時程無法確定。

LINE Pay今（17）日舉行首場「LINE Pay Vision Day」，LINE Pay目前全台用戶數突破1360萬人、涵蓋超過半數的台灣人口，共有超過2090萬張銀行卡綁定LINE Pay；全球支付據點超過74萬處，其中台灣支付據點超過66萬處。更在本月初成功推出電支服務LINE Pay Money，短短70小時突破百萬開戶數，創下國內電支紀錄，但後續LINE Pay Money的會員數目標？將如何獲利？成為今日與會法人關注的重點。

連加電子支付總經理張修齊指出，到昨日為止，LINE Pay Money開戶數已達170萬戶，預估月底前200萬不是問題，但目前LINE Pay Money的當務之急，在於現有66萬處的支付據點，要盡快與店家進行換約；原本由一卡通提供的生活繳費、乘車碼合作對象，也是拿到執照後才可串接，其中更牽涉到不少招標案件，因此何時能夠達到原有的服務規模，涉及合作夥伴的意願及態度。

至於交通乘車碼業務，特別是北捷乘車碼是否會第一波加入？張修齊坦言，LINE Pay Money非常想進北捷，已參與招標，會加入北捷及雙北公車的服務，目前正進行系統整合，但因開始的時間有點晚，上線時程仍無法確定，也需配合北市府的上線時程。進入交通領域是既定目標之一，初期更希望電支同業提供的功能，LINE Pay Money都能跟上。

對於長期的開戶目標，張修齊表示並無設定明確計畫，他分析，目前已有2大電支業者擁有700萬以上的用戶規模，由此可一窺國內的電支使用族群，但LINE Pay Money與其他電支品牌不同的是，LINE Pay 的第三方支付業務，過去10年在LINE Pay董事長丁雄注的經營下，已經奠定了可持續成長、獲利同步提升的營運模式，在此基礎下，LINE Pay Money不追求用戶數短期擴增，也不局限於支付業務，而是要思考在加入電支執照後，能推動哪些提升獲利、毛利較高的業務，讓LINE Pay Money實現獲利目標。

截至2025年11月底，LINE Pay交易量已超過7,910億元，累計營收達71.54億元，均已超越去年全年水準，累計營收較去年同期成長26%。截至2025年第3季營業淨利為4.96億元，較去年同期略減，主因投資技術與服務創新、電子支付服務開發、資料處理中心之建置與擴充，以及為擴大國內外市場所進行的推廣與促銷活動等４大關鍵領域，使營業費用短期提升。

