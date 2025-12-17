童子賢：零組件漲價不直接侵蝕毛利 無需過度擔心成本壓力

童子賢今天表示，零組件價格上漲不會直接侵蝕代工廠毛利，外界無須過度擔憂成本壓力轉嫁問題。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日受訪表示，代工廠在關鍵零組件交易中多屬「代收代付」角色，包含CPU、記憶體等高單價敏感零組件，採購與價格波動主要由品牌客戶自行承擔，零組件價格上漲不會直接侵蝕代工廠毛利，外界無須過度擔憂成本壓力轉嫁問題。

童子賢指出，大型美系品牌客戶通常自行掌控關鍵零組件的採購與品質管理，確保價格與供應穩定，相關盈虧亦由品牌端自行吸收，代工廠僅依約執行組裝與製造，這也是產業長期以來的通行模式。

針對美國關稅議題，童子賢認為，雖然關稅討論不斷，但台灣對美出口金額仍持續創高，顯示實際衝擊有限。美國關稅政策多半會搭配豁免清單，尤其是美國科技產業高度依賴的產品，往往能被納入豁免範圍，這也是台灣科技產品出貨維持順暢的原因之一。

不過，童子賢也提醒，即使產品取得豁免資格，也不宜過度張揚，以免引發不必要的關注，反而對整體產業環境造成干擾。

此外，針對墨西哥可能調整關稅政策，童子賢認為，若一方面對進口零組件課徵高關稅，另一方面又希望吸引外資赴墨設廠，政策方向恐出現矛盾。國際通行作法應搭配出口退稅機制，否則將不利外資長期投資布局。若墨西哥希望持續發展製造業，相關問題最終仍須妥善處理。

