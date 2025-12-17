海外網購注意！海關明年3月起全面實施預先委任

為防杜冒名報關，海關明年3月起全面實施預先委任。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防杜冒名報關，財政部今（17日）預告修正海運快遞貨物通關辦法、空運快遞貨物通關辦法及報關業設置管理辦法相關規定，預計於明年3月1日起所有簡易申報進口快遞貨物應於報關前完成預先確認委任，即民眾網購境外貨物後，利用「EZ WAY易利委」APP確認報關業者推播的報關資訊與實際購買貨物是否相符，以完成委任報關，否則海關不收單、貨物將無法報關。

關務署表示，過去曾發生民眾於快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連。為杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，關務署自2021年底起分階段推動「預先委任」，快遞貨物進口人須先確認委任報關關係，海關通關系統才會受理其進口貨物申報，目的是確認每一件快遞貨物實際收貨人，杜絕冒名報關。根據統計，海關推動預先委任以來，冒名報關案件大幅減少，2023年有1723件、2024年降至474件，今年前10月僅剩39件。

請繼續往下閱讀...

關務署指出，海關推動預先委任以來，進口快遞貨物採預先委任報關占比逐年成長，截至今年11月底已逾8成，具全面實施基礎，預計明年3月1日起全面實施簡易申報進口快遞貨物預先委任，請國際物流業者及快遞報關業者儘速調整作業流程，於貨物運抵台灣前先以實名認證APP推播貨物資訊予民眾完成線上委任，避免影響貨物通關時效。

關務署並呼籲，民眾上網購買境外商品後，應密切注意「EZ WAY易利委」推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關。關務署提醒，民眾切勿將自身註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法