韓國女神親揭好市多必買清單有「這些」！輕鬆維持魔鬼身材

〔記者邱巧貞／台北報導〕歡慶Costco好市多上線Uber Eats App滿六個月，Uber Eats今日特別邀請人氣啦啦隊女神李多慧擔任「好事應援團長」，正式啟動「好事外送計畫」。

李多慧也大方公開自己的好市多必買清單，身為烤肉控的她透露最愛牛小排與醃製燒烤肉片，「以前去好市多都會扛一大盤牛小排回家，現在有Uber Eats，想烤肉隨時點，輕鬆又方便！」她還分享曾經臨時忘記備料，緊急透過Uber Eats訂購，讓派對完美不露餡。

除了烤肉好物，有著魔鬼身材的李多慧也分享她的健康飲食秘訣：「訓練期間我會準備新鮮蔬果和堅果，好市多的份量剛好能搭配我的一週訓練菜單。忙碌時打開Uber Eats點一下，不久後就能開始料理，真的很方便！」

年末將至，Uber Eats 攜手李多慧推出「好事外送計畫」，在社群邀請粉絲分享今年想感謝的人，並從中選出 1 位幸運粉絲，親自將「好事應援箱」送到感謝對象手中，用好市多好物傳遞溫暖與感謝。

「好事外送計畫」由李多慧與外送好市多訂單最高的外送合作夥伴共同組成，其中一位外送合作夥伴透露，自7月以來勤跑好市多訂單，足跡遍及雙北，甚至遠至基隆七堵，接好市多訂單就像運動一樣，半年還意外瘦了5公斤。

