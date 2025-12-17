98件綠色證明標章一次看 智慧局更新淨零排放標章資訊專區

經濟部智慧局更新「淨零排放有關證明標章資訊專區」。（取自經濟部簡報）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局將「淨零排放有關證明標章資訊專區」全面更新，彙整政府、法人、民間等98件有效的綠色證明標章，涵蓋環保、減碳及節能三大領域；智慧局長廖承威表示，全球有130國已有淨零排放宣示，該專區的標章都是經過註冊認證，有助企業填寫ESG評鑑，也讓消費者選購時能參考。

智慧局指出，證明標章是商標法所規範、保護的一種標章類型，其功能是證明標有該標章的商品或服務具備特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項，並讓消費者能夠藉以和未經證明的商品或服務相區別；標章因可替產品進行背書，不得隨意張貼。

智慧局在2022年推出「淨零排放有關證明標章資訊專區」，17日再次更新。除彙整環保、減碳、節能三大領域外，也新增多元主題，包括「政府機關」、「產業領域別」等，可更快速搜索。

智慧局更新的98件綠色標章當中，本國人84件、外國14件，以領域劃分，環保有64件、節能26件、減碳8件；廖承威也解釋，環保本身意涵廣泛、多元，因此環保標章數量比較多。

政府機關有多達40件，其中，出經濟部15件最多，包括民眾熟知的節能、省水標章等，內政部也有10件、環境部有9件、農業部5件與台中市政府1件等。

至於企業若獲得綠色證明標章認證，有助於提升產品的市場競爭力及可信度；廖承威提到，2026年1月證期局對ESG評鑑要求E的部分提高，若是取得專區當中的綠色標章，有機會加一分，別看一分很少，實際很補。

智慧局也補充，專區更新維持原有的超連結設計，使用者可點選「標章名稱」前往權利人介紹網頁，深入了解標章認證內容；點選「註冊號」則可直接開啟該標章於商標檢索系統的詳細資料，完整掌握申請與使用規範。

