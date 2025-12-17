外送專法將協商 針對疊單利弊各方難有共識

（FACEBOOK自由騎士聯盟粉專截圖）

〔記者高嘉和／台北報導〕立法院日前審議外送專法，近期將可能進入朝野協商程序，相關條文的影響已引發外送員社群高度關注。臉書社群「自由騎士聯盟」近日發布一系列「新外送專法懶人包」，整理了基本薪資、疊單限制、保險制度、訂單資訊揭露、停權申訴與離線權等重點內容，並從實務角度分析法案可能帶來的影響，直言若制度設計失衡，恐破壞整體外送生態，最終受害的仍是外送員，其中，疊單所引發的討論和對未來的影響作為明顯。

自由騎士聯盟粉專指出，外送專法立法初衷在於強化外送員權益保障，包括提高報酬透明度、明定保險責任，以及保障停權申訴權等，這些方向確實回應外送員長期對安全與保障的期待。然而，粉專也表示，現行法案內容雖並未明文禁止疊單，但已有外送平台透露，未來可能基於效益不符成本或營運考量，主動調整甚或是取消疊單機制。對外送員而言，真正風險並不一定來自法條，而是平台後續如何解讀與執行。法條若未充分考量實務運作，將直接影響外送員接單彈性與實際收入，「一旦整體生態被打亂，外送員勢必首當其衝。」

針對爭議最大的疊單議題，全國外送產業工會日前在臉書發文呼籲，專法應堅持納入相關規範，明定「一個取餐地址及一個送達地址，應視為獨立之一筆訂單，並獨立計算報酬」。工會認為，長期以來平台透過疊單機制壓低單筆報酬，已形成對外送員不利的結構性問題，甚至形同「掠奪經濟」，必須透過立法矯正。

不過，自由騎士聯盟近期在製作懶人包過程中也發現，各大外送討論社群陸續出現外送員表達不同擔憂，並主動私訊粉專反映心聲。一名具有多年跑單經驗的黃姓外送員表示，自己是一個全職外送員，平時忙於跑單，未必能細讀法條，但看到近期討論後開始感到不安，「老實說，我不是反對保障，但如果以後不能疊單、獎勵也變少，高價的順路單消失，那我就算跑得再勤，也不一定賺得到以前的收入。」該名外送員指出，對許多外送員而言，疊單不只是效率問題，而是維持收入的重要來源之一。「現在油錢、機車保養費都在漲，如果單價固定、跑單量又被限制，很可能變成跑更多、賺更少，這是很多外送員心裡真正擔心的事。」

此外，一名長期與外送平台合作的餐飲業者段先生也憂心指出，若專法堅持單單等值的疊單機制，尖峰時段外送人力恐無法即時消化大量訂單，配送時間拉長，消費者下單意願降低，最終不僅影響店家營運，導致訂單量下滑，也會連帶影響外送員可接單的機會與收入。

自由騎士聯盟粉專表示，疊單爭議只是外送專法眾多爭點的縮影，從基本薪資、保險責任、停權申訴到離線權與資訊揭露，立法過程若只著眼制度表面，而忽略外送員實際工作樣態，恐導致整體外送生態失衡，單單等值很重要，但尖峰時間的外送效率對市場衝擊也不能忽視。呼籲政府在審議外送專法時，應審慎評估各項條文對現場的影響，否則一旦制度造成生態破壞，外送員勢必成為最直接、也最難承受衝擊的一群。

