AI需求加上降息預期 專家建議明年Q1配置股優於債

野村投信投資長陳致洲。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2025年全球金融市場震盪起伏，但全年來看，多數市場不僅為正報酬，在AI強勁成長的帶動下，股市表現更是突出。展望2026年，野村投信認為，在獲利成長優於長期趨勢、較寬鬆的貨幣政策以及政策阻力減弱的支持下，全球股市有望持續成長，建議2026年第1季採取股優於債的資產配置。

野村投信投資長陳致洲表示，AI超級週期正推動創紀錄的資本支出與盈利擴張，且不僅各大企業積極投入資本支出，各國政府也加入戰局，這股動能更從科技巨頭擴展至其他產業，預期在2026年，AI需求強勁成長的趨勢不變，相關投資題材依然是市場焦點。此外，就總體經濟而言，市場預估2026年美國經濟成長率為2%，失業率5%，消費韌性強。亞洲成長率5%，歐洲成長雖較低，但有財政刺激。

請繼續往下閱讀...

加上美國在2026年下半年將有期中選舉，貿易戰疑慮降低，聯準會新任主席將於5月上任，將採取更為寬鬆的貨幣政策，2026年可能還有2次降息機會。由於基本面有利風險性資產表現，在資產配置方面，建議加碼股票部位，債券則持中立看待。

陳致洲指出，相對看好受惠AI成長趨勢的美國、台灣以及基本面改善的中國股市。以美股來說，在近年來的強勁上漲後，獲利了結可能帶來短期的波動，企業的盈利增長趨勢持續，將推動美國股市指數走高，但估值、部位配置與政策限制了上行空間。

台股則受惠於美國及全球AI建設，企業的盈利動能加速，但在連續3年強勁表現後，短期獲利了結風險升高。至於中國股市，有利因素包括出口升級、AI導入 、民企「反內卷」政策，以及資本市場改革；另外需關注通縮與消費改善。

債市部分，新興市場債券將可受益於亞洲的強勁經濟成長，須留意美國投資級債的風險如次級貸款、私人信貸、循環融資等。此外，因總體經濟穩步成長加上AI需求強勁，貴重金屬在內的原物料也有持續成長空間。由於投資機會多元且前景樂觀，建議減碼現金部位。

野村頭表示，2026年第1季建議採取股優於債的資產配置，股市看好最能受惠AI成長趨勢的美國、台灣以及基本面改善的中國，債市雖有美國降息利多，但須關注政府與企業發債量增加，不過隨著全球央行持續寬鬆，預期2026年回報仍保持良好，且非投資級債券表現可望優於投資級債券。在非投資等級債方面，2026上半年偏好亞洲及新興市場；投資級債則看好美國、新興市場及亞洲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法