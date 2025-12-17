免身份證！7-ELEVEN全台門市開放數位憑證皮夾包裹取貨

統一超商（2912）響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，12月24日起全台逾7200店將開放「門市包裹取貨」，消費者持手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE，嗶一下即可完成包裹取貨流程。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，12月24日起全台逾7200店將開放「門市包裹取貨」，消費者持手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE，嗶一下即可完成包裹取貨流程。

統一超商表示，自2018年首創OPENPOINT APP「零元認證條碼」領取包裹服務，陸續開通交貨便、賣貨便、宅轉店等包裹領取服務數位化，解決消費者忘了攜帶身分證件到門市領取包裹的痛點。

請繼續往下閱讀...

憑智慧型手機開啟OPENPOINT APP取貨條碼嗶一下即可光速認證，縮減門市店員人工身分認證的作業程序，同時加快網購族領取包裹的便民體驗，服務推出至今深受民眾喜愛，一年高達3300萬人次使用。

發揮通路影響力，打造多元化、數位化的超商包裹取貨體驗，7-ELEVEN自12月初便於全台近400家7-ELEVEN門市推廣「數位憑證皮夾」，首波開放「門市包裹取貨」服務加入，12月24日起服務將拓展至全台逾7200家7-ELEVEN門市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法