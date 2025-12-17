BV SHOP啟動電商新型態 助公益團體電商化

BV SHOP助心燈啟智教養院建置官方網站與線上公益商店，走向電商化。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕根據研究顯示，台灣有94%的非營利組織拿不到19%的年度整體捐款，營運始終壓力沉重。今日電商開店平台BV SHOP表示，今年開展新的「電商社會行銷計畫」，運用平台現代化模組與行銷工具，大量提升非營利組織在「流量至上」的AI網海中的能見度，讓更多人能看見這些組織的願景與需求，提升募款率。

根據內政部資料，目前全台約有7萬個人民團體組織，其中非營利社會組織約占8成，然而有94%的非營利組織拿不到19%的年度整體捐款，導致多數單位面臨極大的營運壓力，社會資源嚴重失衡。BV SHOP期望協助非營利組織，也以更貼近現代年輕世代的數位方式，並提供義賣產品上架的多元通路，促成社會共好的良善循環。

BV SHOP指出，其首個合作且成果亮眼的案例為「桃園市私立心燈啟智教養院」，該組織以擁抱希望、關懷付出為宗旨，是北台灣提供身心障礙者啟智教養的單位。心燈長期提供身心障礙學員生活技能教養，例如園藝種植，再將自己種植的茶樹提煉為精油，或是點心烘焙、手工縫紉等，再將學員的作品義賣成為單位收入來源。

由於過往的公益商品多半僅限於學院內及公益活動上販售，侷限於於實體通路限制，讓商品銷售狀況不穩定，影響教養院的收入。BV SHOP為此提供心燈最新的電商系統，協助建置官方網站與線上公益商店，透過站內行銷工具讓更多人看見機構需求，如捐款、志工、物資等資訊，同時大幅提升公益商品的曝光與多層次通路。增加學院穩定收入，也讓身心障礙學員們能夠自給自足的循環，也讓社會大眾深入了解啟智教養的心路歷程，讓善心人士有可以長期支持的公益平台。

BV SHOP於12月5日前往心燈啟智教養院舉行「守護心光・與愛同行」聖誕公益活動，提供多項物資捐助學院，並在現場帶來許多互動表演，與身心障礙學員們共同歡慶聖誕節。與此同時正式將公益團體電商化的新模組發佈，希望未來能服務更多社會上需要幫助的單位。

BV SHOP總經理紀伯儒表示：「企業的成長應伴隨社會責任，公益不是口號，而是看見真正的需求。心燈啟智教養院長期投入智能障礙者的教育與照護，BV SHOP 希望藉由科技協助公益團體提升曝光度，讓每一份善意都能被看見並順利送達。未來 BV SHOP 也將持續推動企業與非營利組織的合作模式，鼓勵更多品牌參與公益，透過數位工具讓善循環擴大。」

