今年彩券業績創新高 台彩頒獎表揚157位績優經銷商

台彩今舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為肯定全國公益彩券經銷商1年來的努力與貢獻，台灣彩券公司今（17日）舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚157位彩券績優經銷商。台彩董事長黃志宜表示，今年已進入第5屆發行的第2年，全國彩券經銷商人數突破7萬人；彩券年度銷售業績也再創新高，今年截至12月10日，整體銷售業績達1634.3億元、年增12.4%，第5屆公益彩券盈餘達636.39億元，台彩持續推廣公益彩券理念，把每張彩券背後的善意，轉化為社會福利照護資源，讓公益的力量遍及台灣每個角落。

台彩表示，「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，分別在台北、台中、花蓮及台東舉辦四場宴席，加上外島地區，共表揚157位績優經銷商代表，台北場今舉行。財政部國庫署副署長林秀燕與六大彩券工（公）協會代表亦蒞臨，共同見證績優經銷商的榮耀時刻；表揚項目包含電腦型立即型彩券經銷商全國銷售前5名、各縣市銷售前3名以及最佳進步獎，今年也新增公益愛無限獎，為表揚經銷商透過分享自身經驗和故事，讓公益彩券為社會帶來的正面效益被更多人看見。

請繼續往下閱讀...

黃志宜表示，彩券產業能持續穩健發展並再創佳績，要歸功每位經銷商以及台彩所有同仁的努力，更要感謝財政部與中信銀的指導與支持。2025年彩券銷售業績累計至12月10日達1634.3億元，其中立即型彩券為860.8億元、年增3.8%，電腦型彩券773.5億元、23.9%，均創下史上新高。

黃志宜指出，截自今年11月底，第5屆公益彩券盈餘為636.39億元，盈餘分配用於地方政府社會福利、國民年金補助及全民健保準備金等。台彩將持續以負責任態度營造公正、健康且穩定的彩券經營環境，攜手經銷商把每一份彩券背後的善意，挹注社會福利財源，並推廣公益彩券核心價值，讓好事持續發生在台灣這片土地上的每個角落。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法