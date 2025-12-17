「竹科太太」太狂！Costco外送半年下單41次、砸23萬元成最強會員

Uber Eats統計，針對好市多下單次數最多的超級用戶，來自好市多新竹店。（抓自Costco新竹店官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕竹科太太的消費力再度驚豔全台！Uber Eats公布上線半年來的Costco好市多平台消費數據，揭示了高黏著度用戶的消費行為，平台統計發現，對好市多下單次數最多的超級用戶，是透過Uber Eats App向好市多新竹店下單，半年內共下單41次，展現出驚人的忠誠度，這名超級用戶更具備關鍵身份：是同時擁有Uber One會籍並在Uber Eats App上綁定好市多會員的「雙會員」。

業者統計也顯示，雙會員用戶平均每筆訂單可省下約300元，大幅提升了採買的便利性與划算程度，「雙會員」已成為聰明採買的新顯學。

請繼續往下閱讀...

好市多上線Uber Eats App半年來，平台上的「最強超級會員」來自好市多新竹店，同時擁有Uber One和好市多會員的雙會員，半年總共下單41次、累積消費達23萬元；而在「雙會員」中，下單最高單價的訂單則是來自新莊店的雙會員，該用戶同時擁有Uber One且於Uber Eats App上綁定好市多會員，點了黃金珍珠手鍊、飯店住宿券，總金額超過4萬元。

而在社群平台Threads上，一則超過24萬次瀏覽的爆文更引發熱議，有網友分享曖昧對象用Uber Eats 點健身房會員卡邀請一起健身，引發網友驚呼「Uber Eats什麼都點得到！」的討論熱潮。

隨著年底耶誕氛圍濃厚，耶誕限定商品也賣翻天，像是「24 吋LED 聖誕花圈」搶下裝飾類熱銷冠軍，還有匹克球組、水波爐、派對餐盤等商品同步熱賣，堪稱應有盡有、想點就點。

對此，Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示：「從辦公室臨時補貨、家庭聚餐到節慶備餐，我們觀察到用戶對『即時性』與『彈性購物』的需求不斷攀升，這樣的模式已逐漸成為台灣人新的日常。」此外，健康飲食成為新趨勢，而雙會員用戶更展現出高度黏著度與強大消費力，是平台成長的重要動能之一。

