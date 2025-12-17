台灣Costco外送熱銷榜單大洗牌！健康化趨勢進軍TOP10

台灣Uber Eats × 好市多熱銷商品，健康派全面攻榜。（數據由業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣Costco好市多上線Uber Eats平台服務已屆六個月，雙方今日聯合公開最新消費趨勢數據，揭露台灣消費者在即時需求下的採買新模式。最受矚目的是熱銷榜單出現「健康洗牌」現象，而同時擁有「Uber One」與「好市多會員」的「雙會員」用戶，則成為平台上的下單王者。

根據Uber Eats平台數據顯示，好市多TOP10熱銷榜單呈現顯著的「健康化」趨勢，雖然經典商品「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍寶座，但新上榜的「科克蘭酪梨佐雞肉沙拉」、「美國無籽綠葡萄」及「石安牧場動福蛋」等健康輕食與優質食材，幾乎包圍了TOP10榜單。

此外，數據亦揭露「上午10-11點」、「下午4-6點」兩個時段成為好市多外送的黃金下單高峰。上午10-11點時段，滿足辦公室常態備品補貨和會議餐食的即時需求；下午4-6點，呈現「下班前點單、回家即煮」的即時備料行為，消費者利用通勤時間完成採買，到家後即可馬上料理晚餐。

【Uber Eats × 好市多 最新熱銷 TOP 10】

第1名：科克蘭 美式大烤雞1450克

第2名：科克蘭 冷藏全脂鮮乳 1.89 公升 × 2 瓶

第3名：科克蘭 冷凍帶尾特大養殖生蝦仁 2 磅/908 公克

第4名：科克蘭 豪華凱薩沙拉

第5名：產銷履歷 香蕉 1.4 公斤

第6名：科克蘭 烤雞大腿 8 入

第7名：科克蘭 三層抽取衛生紙 120 張 × 24 入

第8名：科克蘭 酪梨佐雞肉沙拉（新進榜）

第9名：石安牧場 冷藏動福蛋 L 規格 30 顆入（新進榜）

第10名：美國無籽綠葡萄 1.3 公斤（新進榜）

