板橋馥華艾美酒店明年3月登場 新人起薪3.5萬元

馥華艾美酒店總經理康傑男。（馥華艾美提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全台首家由萬豪國際集團（Marriott International）直營的艾美酒店-台北板橋馥華艾美酒店，預計明年（2026）三月底開幕，今（17 日）舉辦大型招募會，馥華艾美酒店指出，此次招募餐飲、廚藝、房務、客務及工程等多項職缺，新進基層職務除提供 3.5萬元起薪外，對於符合特定條件的錄取者更加碼 2萬元入職獎金，並採分階段於到職後發放，期望吸引更多具備服務熱忱的人才投入旅宿產業。

隨著國際入境旅客回升，國內旅宿與餐飲市場持續面臨人力需求擴張的挑戰。交通部觀光署統計顯示，今年1-8月入境人口年成長10.7%，國外旅客成長動能明顯。新北地區的觀光旅館住房率也上升接近2%，可見新北市旅宿住用率市場正逐步穩定上升。馥華艾美酒店表示，板橋因企業總部與商辦聚集，加上交通便利，是雙北旅宿需求最強的區域之一。

中高端旅宿與餐飲人才供給緊縮，使人力競爭進一步升溫，各大酒店紛紛推出具吸引力的薪酬與福利政策因應，台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）指出，目前酒店正加緊工程進度，進入裝修收尾與設備導入階段，為明年正式開幕做最後準備，此次啟動徵才，主要為及早整備開幕團隊，進行一系列完整訓練與教育課程，從服務流程、品牌文化到實務演練，確保團隊能在開幕時展現一致且高標準的國際服務品質。

