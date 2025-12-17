勞動部公告就保法修正草案 育嬰留停津貼6+1納入

〔記者李靚慧／台北報導〕為因應雙就業雙照顧、促進中高齡與高齡者就業，已13年未修的就業保險法，勞動部研擬「就業保險法部分條文修正草案」，針對加保年齡、失業給付等待期條件、有條件延長育嬰留職停薪津貼３大重點修法，今（17）日正式公告，其中最受新手爸媽關注的，是增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月。

勞動部指出，本次修法主要有３大重點，第1是「擴大加保年齡」，將現行就業保險適用對象為15歲以上，65歲以下的規定，針對加保年齡部分，刪除65歲投保年齡上限，以提升高齡勞工就業安全保障。

第2重點則是縮短｢失業給付請領等待期」，由現行14日的就服機構推介就業等待期，縮短至7日，讓失業勞工能更迅速地領到失業給付，減輕失業期間的經濟壓力。

第3，增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月的規定，針對現行就業保險提供各最長發給6個月的育嬰留職停薪津貼，增訂規定，讓撫育同一名子女的雙親，２人均領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼，以鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。其他的修法內容，還包括，簡化行政救濟層級、提高促進就業經費提撥比率、增列名譽行政罰規定。

