MetaX上市首日股價爆漲700％ 創辦人與5虎將來自「超微幫」

〔財經頻道／綜合報導〕 短短幾天內，中國富豪榜上將新增一位億萬富翁，他就是一家中國晶片設計製造商沐曦（MetaX Integrated Circuits）創辦人陳偉良。該公司週三（17日）於上海科創板掛牌，交易首日股價即暴漲近700%，除了再度掀起中國AI公司熱潮外，更引人矚目的是，陳偉良率領一批來自美國超微（AMD）的菁英幫，打造企圖挑戰輝達的新創公司。

此前沐曦透過首次公開募股籌集近6億美元。該股在IPO中定價為每股104.66元，上市首日便飆升至835元人民幣以上，漲幅高達697%。

與本月初強勢亮相的摩爾線程（Moore Threads）類似，沐曦開發用於人工智慧應用的圖形處理單元，進軍一個由人工智慧服務日益普及所驅動的快速成長領域。沐曦是眾多致力於研發人工智慧處理器的本土晶片製造商之一，這反映了在華府限制高端技術出口到中國之後，北京為減少對美國晶片的依賴而做出的努力。

近五年前，陳偉良結束了長達14年的職業生涯，從超微半導體公司的高階主管職位上卸任，創辦了自己的晶片新創公司。

這家名為上海沐曦公司的新創公司週三在上海上市，估值高達59億美元。根據彭博億萬富翁指數顯示，陳偉良持有該公司5500萬股股票，以發行價計算，價值至少58億元人民幣（約台幣260億美元）。

沐曦之所以能迅速崛起，關鍵在於其積極招募頂尖工程人才，這使得陳偉良得以繞過新創公司常見的學習曲線。他最早聘用的高階主管包括技術長彭莉（超為的首批中國女科學家之一）和楊健。

沐曦的IPO也讓許多與該公司相關的高層一夜致富。彭莉和楊健的財富有望隨著IPO的完成而飆升至5670萬美元。

根據中媒數據指出，每年薪酬方面，2024年，沐曦股份董事長、總經理陳維良薪酬為281.81萬元人民幣（台幣1254萬元），董事、副總經理、首席技術長彭莉、楊健薪酬分別為235.65萬元人民幣、226.19萬元人民幣。

陳偉良曾在中國電子科技大學學習，並在清華大學獲得工程碩士學位。他還帶來了一批前超微同事，他們現在在沐曦擔任重要管理職務，其中還包括陳陽、周俊和王定。

為了留住這些人才，陳偉良在公司上市前採取了一系列有限合夥制措施，將研發部門的大部分成員變成了高淨值人士。招股說明書顯示，光是2024年，該公司就向員工發放了4.61億元人民幣（約6550萬美元）的股權激勵，其中大部分流向了關鍵管理人員。

儘管如此，該公司870名員工中超過80%的人透過持股平台間接持有股份。以發行價計算，光是0.017%的股份就足以讓人一夜致富。

科技招聘公司Hays上海區域總監王怡（譯名）表示，「這幾乎是吸引穩定人才離開穩定企業的唯一途徑」。她指出，來自全球巨頭的資深人才往往能拿到頂尖的薪資待遇，而新創公司通常只能透過提供有吸引力的股權誘因來彌補差距。

