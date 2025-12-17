AI狂燒兆元！台積電被點名將是「真正贏家」 外媒全說了

《Motley Fool》報導，台積電可能才是2026年資料中心需求爆發下的真正贏家。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《Motley Fool》報導，如果說AI已席捲整個科技圈，恐怕還低估了它的影響力。其中，資料中心的建設似乎仍處於早期階段，至少相對於市場對它的期待而言，許多企業，特別是Alphabet、亞馬遜與微軟等大型雲端服務商，都已承諾在未來一年及更長時間內投入數十億美元擴建資料中心。

報導指出，在這些資料中心投資浪潮中，有一家企業特別值得關注，也最有可能成為最大受益者，那就是台積電（TSMC），隨著資料中心需求在2026年爆發式成長，台積電可能成為真正的贏家。

請繼續往下閱讀...

報導指出，資料中心對AI訓練與規模化至關重要，也引爆了相關支出的快速成長。輝達執行長黃仁勳曾表示，到2030年，企業在AI基礎建設上的總支出可能高達3兆至4兆美元。這些資金最終會層層傳導，而站在AI供應鏈最前端的台積電，正等待著這股浪潮到來。

為何台積電可能是真正的贏家？報導指出，輝達、超微（AMD）、Alphabet、亞馬遜等公司負責設計資料中心使用的AI晶片，但真正將這些晶片「做出來」的，幾乎全都仰賴台積電。這並非偶然。無論是製程效率還是量產規模，目前都沒有任何公司能與台積電匹敵。正因如此，台積電在先進AI晶片製造的市占率高達90%以上，三星與英特爾雖然也能製造晶片，但仍遠遠落後。

過去，智慧型手機是台積電最大的營收來源；如今需求結構已明顯轉向AI。這對台積電而言是利多，因為手機市場高度依賴消費者換機循環，而AI晶片更像是一種長期、持續性的投資。

報導提及，台積電正中「重視電力成本」的科技巨頭下懷。台積電的護城河本就寬廣，而進一步拉開差距的關鍵在於它的晶片不只更快，也更省電。台積電最新的A14製程，預計可讓晶片效能提升15%，同時降低30%的耗電量。對資料中心營運商而言，這無疑是重大利多，因為電力成本正是營運中的一大負擔。即便完成初期建設，資料中心每年仍需投入數百萬美元維運，若能採用更節能的晶片，節省的成本將相當可觀。

對一家幾乎擁有壟斷地位的企業來說，台積電的股價並不如想像中昂貴。以目前水準來看，其股價約為未來12個月預估獲利的28倍，本益比明顯低於輝達、超微與博通（Broadcom），但仍具備強勁的獲利成長潛力。

毫無疑問，台積電將是資料中心擴建潮的直接受益者。即使未來企業縮減投資計畫，台積電依然是一檔值得長期持有的股票，因為它的業務幾乎是整個科技產業不可或缺的一環，而不僅僅是AI熱潮的受惠者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法