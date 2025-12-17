超幸運！大樂透頭獎中獎人 花300元中2.17億

大樂透昨晚開出頭獎，1注獨得2.17億元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大樂透頭獎昨晚開出，1注獨得2.17億元。台灣彩券公司總經理謝志宏表示，根據投注系統資料，中獎人花300元買了6注大樂透，都是電腦選號，結果第5注中了頭獎，1注獨得2.17億元。

台彩今舉辦「2025年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚157位電腦型與立即型彩券績優經銷商。台彩董事長黃志宜表示，今年截至12月10日止，公益彩券銷售金額達1634.3億元、提前創歷年新高，預料今年全年銷售金額可達1650億元；其中刮刮樂銷售金額860.8億元、年增3.8%，電腦型彩券銷售金額773.5億元、年增23.9%，均創歷年新高。

黃志宜說明，今年電腦型彩券銷售創下佳績，主要是農曆春節加碼表現強勢，且威力彩及大樂透都有高頭彩，威力彩2月24日頭獎高達20億元、6月26日頭獎17億元，大樂透11月14日頭獎也達6.9億元，加上第5屆新的經銷商累積銷售經驗。另，刮刮樂春節銷售也凸出，加上產品發行節奏掌握精準、產品貼近市場需求及多元產品及行銷併行。

