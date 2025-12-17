自由電子報
瑞幸咖啡傳考慮競購雀巢藍旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee

2025/12/17 13:34

中國瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出考慮收購雀巢（Nestle）旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。（路透、美聯社，本報合成）中國瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出考慮收購雀巢（Nestle）旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。（路透、美聯社，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕中國瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出考慮收購雀巢（Nestle）旗下高端咖啡連鎖品牌Blue Bottle Coffee。

《彭博》援引知情人士消息報導，瑞幸咖啡正評估是否競標Blue Bottle Coffee，希望藉此提升品牌形象並拓展高端咖啡市場。

知情人士還透露，除了Blue Bottle Coffee外，瑞幸咖啡及其背後投資方大鉦資本（Centurium Capital）也同步評估其他潛在潛在收購標的，當中包括在中國經營% Arabica咖啡門市的營運商以及可口可樂旗下的Costa Coffee等。

但知情人士也補充表示，相關討論尚處於早期階段，未必會提出收購。

對於上述報導，雀巢、可口可樂拒絕置評，瑞幸咖啡、大鉦資本和% Arabica尚未回應媒體置評請求。

