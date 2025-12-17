焦點股》濾能：營運虧損 股價飆漲停

濾能營運虧損，股價飆漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體AMC微污染防治廠濾能（6823）今盤中股價亮燈漲停，達84.9元，上漲7.7元；該公司指出，今年第3季營運轉虧損，但前3季每股稅後虧損3.36元，目前10、11月合併營收合計為新台幣1.16億元，以目前訂單出貨狀況來看，第4季合併營收約較季減約1成。

濾能第3季合併營收為1.98億元，歸屬母公司稅後虧損6222萬元，每股虧損為2.25元；累計前3季合併營收為4.61億元，歸屬母公司稅後虧損8799萬元，每股虧損3.36元。

濾能表示，因南科新廠的生產良率不如預期，加上原物料價格持續上漲，導致濾能毛利率大幅下滑，進而造成虧損。且下游半導體客戶資本支出趨於保守，濾網出貨受阻，特別是高階AMC濾網產品，影響營收成長動能。

濾能並指出，近期AMC市場競爭加劇，客戶議價能力提升，進一步濾能壓縮獲利空間。客戶建廠進度不如預期，新產品SPR設備出貨將遞延至2026年，導致下半年產品出現空窗期。預估在良率未大幅改善，明年新訂單尚未完全明朗下，濾能預期虧損情形仍將持續一段時間。

