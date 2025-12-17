輝達落腳北士科 蔣萬安：全球市值最高企業對台北的信任票

輝達將落腳北士科T17、18基地，台北市長蔣萬安（右）17日前往視察。（記者羅沛德攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部落腳台北北投士林科技園區T17、T18，他今（17）天前往視察，提及之前輝達全球不動產副總裁Scott Ekman給的投資意向函，不只是一份文件，而是「全球市值最高的企業對台北投下的信任票」，未來將是結合生活、生態、生產「三生優勢」的智慧生態韌性園區。

蔣萬安今天到北士科視察，除了在地的議員張斯綱，資深議員秦慧珠也趕到現場；蔣萬安致詞時說到他與輝達的互動說，過去和黃仁勳見面，談到為什麼台灣會是輝達最好選擇、台灣的優勢及條件，以及去年輝達表達要設立海外總部，台北不只是跟其他縣市競爭，也在和全世界各主要的國際都會競爭。

他提到，輝達不動產副總裁Scott Ekman上個月帶來了一張投資意向函，代表的不只是一份文件，而是「全球市值最高的企業對台北投下的信任票」；他上任後，2023年親自來看福國路銜接洲美快速道路引道完工啟用、去年區段徵收整體完工、今年福星公園停車場完成，以及明年福國社宅入住等，未來將具有生活、生態跟生產的「三生優勢」。

蔣萬安說，生活面有專案住宅安置原住戶，以及500戶社會住宅，納入托育、幼兒園及日照等社福設施；生態面結合防災、生態景觀以緩坡填土的超級堤防，以及有湖水透面的生態公園，也會將北士科打造成具有防災及生態的淨零排放生態區；生產面有充足的產業發展空間、豐沛的醫療研究資源等，未來連結南港、內科、北士科及社子島未來開發，打造台北整個科技廊帶「Taipei Tech Cluster」。

現場除了有無人機飛行直播北士科園區各基地現況，也在畫面上模擬出輝達星艦總部的動畫示意圖，讓人驚艷；土地開發總隊總隊長范乾峯表示，北士科全區超過90公頃，重要的東西向幹道福國路約2.3公里，未來會有輕軌經過，下方有共同管道，高壓電塔會在明年全數完工下地。除了T3、T4、T12三塊市有科專土地，還有之前被說是「秘密基地」的洲美國小、國際羽球館預定地，還有一處交通調度站，未來台電會設置變電所，確保北士科用電的穩定。

范乾峯說，緊鄰北士科的社子島，已在上週完成協議價購公聽會等各項程序，未來內政部核定後，社子島的生態環境將與北市科的科技能量相互呼應，以雙軸心共同構築與產業共榮的城市新典範。

