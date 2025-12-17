55歲萬年基層員工「每天壓線上班、準時消失」 背後藏資產2千萬的驚人秘密

日媒報導，一名萬年基層員工的驚人背後秘密。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名55歲男子是公司的萬年基層員工，他總是「比任何人都晚到公司、也比任何人都早下班」，常被同事私下議論「怎麼還不辭職」，但他本人卻完全不在意，甚至連主管也選擇默許，背後其實藏著令人震驚的真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，55歲、年收入約400萬日圓（約新台幣80.1萬元）的竹內昌仁（化名）是一名與升遷無緣的普通上班族，每天幾乎踩著遲到邊緣進公司，默默坐在辦公室角落完成工作，時間一到立刻下班，動作俐落到讓人感覺他「在下班前就已經消失」。然而，這樣的從容，並非來自對工作的消極，而是源於他在職場之外早已打造好的另一套人生底氣，藏著連主管都默許的祕密。

約20年前，竹內因父母過世繼承了一筆約1000萬日圓（約新台幣201萬元）的遺產。不同於許多人選擇消費或存款，他將這筆錢投入不動產市場，購入一棟屋齡30年的中古公寓，開始經營出租。多年來幾乎沒有空租期，租金收入穩定進帳，後來，他又在房市價格上漲的時機點出售物件，再購入新房產，提高整體收益。

除了不動產，竹內也長期投入股票與投資信託，持續累積金融資產。在薪資收入之外，這些投資逐漸形成第二條、甚至第三條收入來源，最終讓他的總資產突破1億日圓（約新台幣2013萬元）。

事實上，竹內並非從未想過辭職。他曾向公司表達離職意願，但因公司人力短缺，反而被主管挽留。對公司而言，只要他能把基本工作完成，是否積極拚表現已不再重要；對竹內來說，保有公司員工身分，意味著厚生年金與健康保險等制度保障，也是一種風險最低的選擇。

外界或許會將他的處境視為「運氣好」，但理財專家指出，竹內能走到今天，關鍵並不在於收入高低，而是他在相對早的階段就建立起「非薪資型收入」，並讓時間成為最大的幫手。租金與投資報酬隨時間發酵，逐步累積出安全感，讓他在職場中不必再以升遷或表現換取生存空間。

