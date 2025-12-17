他用12年投資拚到退休前「擁600萬資產」 卻在1場聚會陷入後悔

日媒以真實案例提醒，投資的本質並非追求最大金額，而是協助個人實現原本設定的人生目標。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休前，累積足夠的資產這本該是人人稱羨的「完美老後」，然而，日本一名64歲上班族，靠著多年穩健投資累積約3000萬日圓（約新台幣600萬元）資產，加上未來每月可領超過20萬日圓（約新台幣4萬元）的退休年金，原本被外界視為「老後無憂的人生勝利組」，卻在一場與同期同事的聚會後，瞬間擊碎他的自信，陷入深深的懊悔與自責之中，他猛然意識到，自己引以為傲的12年穩健投資，在他人眼中竟如此渺小。專家就提醒，投資的本質並非追求最大金額，而是協助個人實現原本設定的人生目標。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的岡本先生（化名）在公司兢兢業工作多年，在52歲時為了與妻子安心迎接退休生活，拿出500萬日圓（約新台幣100萬元）存款，並固定每月投入7萬日圓（約新台幣1.4萬元）購買投資信託。他性格保守，不追逐高風險商品，長年以指數型基金為主，幾乎不看盤，讓投資自動運轉。12年下來，總投入約1500萬日圓（約新台幣301萬元），資產穩定成長至約3000萬日圓（約新台幣600萬元）。

從數據來看，岡本的資產成績相當亮眼，屬於前段班。然而，這份「成功」，卻在一次與同期同事的飲酒聚會中被徹底動搖。當天酒過三巡，同事突然拿出手機，秀出資產管理App，螢幕上顯示的數字超過2億日圓（約新台幣4008萬元），同事笑稱，兩人當年幾乎同時開始投資，只是自己選擇了加密貨幣與個股。這一幕，讓岡本瞬間感到自己的3000萬日圓「微不足道」，甚至脫口而出「我是個笨蛋」。

然而，報導指出，這個看似耀眼的2億日圓背後，藏著岡本當下所看不見的代價。同事歷經多次市場崩跌，資產曾一度蒸發八成，長期失眠、承受巨大心理壓力，甚至一度引發家庭衝突。相較之下，岡本的投資歷程幾乎沒有劇烈起伏，假日陪伴家人、與孫子相處，過著平穩而安定的生活。

專家分析，岡本的後悔，並非來自投資失敗，而是落入「比較心理」的陷阱。當資產金額成為唯一焦點，其他價值便被忽略，包括風險承受度、生活品質與內心安定感。事實上，若岡本當年選擇高波動投資，是否能承受壓力、堅持到最後，仍是未知數。

理財顧問指出，投資的本質並非追求最大金額，而是協助個人實現原本設定的人生目標。岡本最初想要的是「安心的老後生活」，而這個目標早已達成。報導最後提醒，投資成效不該用他人的帳面數字衡量，而應回到自身價值與生活選擇。看似平淡、甚至「無聊」的穩健投資，或許沒有炫目的故事，卻可能是讓人生走得最長、最穩的一條路。

