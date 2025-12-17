新台幣貶破31.5元後出口商進場了 中午暫收31.538元

就業數據分歧、美元震盪，台股漲逾百點、新台幣貶破31.5元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美就業數據分歧，美四大指數漲跌互見，台股在台積電領銜上漲下，目前大盤指數漲逾百點，新台幣兌美元匯率則持續消化外資前一日賣超，開盤即貶破31.5元關卡，中午暫時收在31.538元、貶值6.3分，台北外匯經紀公司成交量9.16億美元。

新台幣今早以31.5元、貶值2.5分開出，延續前兩日的貶值走勢，只是匯價貶破31.5元後，出口商拋匯意願增加，上午盤新台幣最低觸及31.538元、貶勢較前一日緩和，午後可觀察外資動向。

外匯交易員指出，台幣短短兩日急貶3.71角，主要是甲骨文財報引爆殺機，投資人居高思危、趁機獲利了結，後市要止貶除了看出口商拋匯力道外，關鍵還是外資要先止血。

美國昨日公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略高於市場預期，但失業率升至4.6%，創2021年9月以來新高，就業數據好壞參半，就業數據發布後，並未改變市場對於明年1月聯準會（Fed）利率維持不動的預期，美元指數先是回落，今早在亞洲電子盤又升至98.3。

目前投資人轉而關注歐洲央行、英國以及台灣、日本央行利率決策，目前市場預期歐洲、台灣央行利率將維持不變、英國是否降息有待觀察，日本央行可能重啟升息。

惟日央升息預期似乎已經提前反應，日圓兌美元匯率今早在154、155間震盪；人民幣在近日升值走勢強勁，今早中間價創下14個月新高，韓元持續低迷，今早貶破1480兑1美元，再度逼近金融海嘯低點。

