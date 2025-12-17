下手要快！UNIQLO這款T恤被讚爆 網喊：保暖顯瘦又時尚

UNIQLO Heattech Fleece高領T恤被讚爆，網友喊保暖顯瘦又時尚。（擷取自優衣庫官網）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著天氣轉冷，保暖衣也成為民眾採購的首選，而優衣庫（UNIQLO）Heattech Fleece高領T恤，因輕薄保暖，且時尚有型，備受青睞，日本網友激讚「它們太暖和了，太棒了」、「顯瘦效果太棒了」、「敏感肌膚穿也沒問題」。

日媒報導，UNIQLO的「Heattech Fleece Turtleneck T-shirt」是1款女士上衣，它結合了Heattech的保暖科技和抓絨的柔軟舒適，是冬季保暖的可靠選擇。

請繼續往下閱讀...

衣長適中，無論是塞進褲腰或自然垂落，都能輕鬆駕馭，不僅可內搭，也可單穿。

這款T恤共有7種顏色可選，尺寸齊全，從XS到3XL，其中XS、XXL和3XL尺寸，僅在優衣庫官網販售，目前這款T恤以1290日圓限時特價，截止日期為12月18日，達人建議民眾可入手不同顏色，自由搭配，打造個性造型。

不僅達人力推，網友也激讚稱，「顯瘦效果太棒了！真的讓人看起來更苗條！它輕薄透氣，又很保暖，面料超級舒服，真後悔沒早點買！」、「強烈推薦！貼身穿著感覺超棒！ 既保暖又好看！」、「我的脖子比較細，所以很難找到既合身又保暖的衣服，但這件簡直完美！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法