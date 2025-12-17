Ralph Lauren業績報喜！首推AI智能穿搭服務

Polo Bear節慶限定LINE貼圖即日可免費下載。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕據《金融時報》報導，美國時尚經典品牌Ralph Lauren近日公布2026財年第2季（Q2）財報，交出亮眼成績單，全球營收年增17%（扣除匯率後為14%），大幅優於市場預期，全球直營業績更成長13%，顯示品牌在全球市場的高度吸引力與銷售韌性。

總裁兼執行長Patrice Louvet表示：「第二季在地區、渠道與消費族群表現皆超出預期，展現我們策略計畫『Next Great Chapter』的明確成效。」除了穩健財務表現之外，Ralph Lauren也積極布局數位創新。

請繼續往下閱讀...

Ralph Lauren在美國導入全新AI智能造型助理「Ask Ralph」。（業者提供）

今年9月，品牌在美國推出全新AI智能造型助理「Ask Ralph」，嵌入Ralph Lauren官方 App。用戶只需用自然語言提出穿搭需求，例如「週末約會該穿什麼？」或「如何搭配駝色大衣？」AI系統就能即時給出造型建議並推薦可購買的單品，這項創新不僅讓品牌與消費者的互動更貼近生活，也體現出時尚與科技的完美融合。

而隨著耶誕節腳步逼近，Ralph Lauren更把節慶溫度帶到台灣！品牌推出台灣限定LINE免費貼圖，以經典Polo Bear冬季穿搭為靈感，結合節慶溫馨元素，讓這隻優雅又可愛的熊熊，在LINE對話中陪度過一個溫暖從容的年末時光，即日起至2026年1月15日可免費下載https://line.me/S/sticker/36531。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法