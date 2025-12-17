傳OpenAI洽談百億美元投資 考慮採用亞馬遜AI晶片

OpenAI正在與亞馬遜進行初步洽談，計劃籌資至少100億美元，並將考慮採用亞馬遜的AI晶片。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，OpenAI正在與亞馬遜（Amazon）進行初步洽談，計劃籌資至少100億美元（約新台幣3157億元），並將考慮採用亞馬遜的AI晶片。

《彭博》報導，知情人士透露，正在討論的交易預估可能將OpenAI的市值推上5000億美元（約新台幣15.79兆元），並使這家AI指標性公司採用亞馬遜的自研晶片Trainium。這項交易對於亞馬遜新成立的半導體部門來說，將是一場勝利。

雖然輝達（NVIDIA）在用於構建AI平台的高性能晶片市場佔據主導地位，但像Meta這樣的開發商也已經開始探索來自Google等其他科技巨頭提供的競爭產品。

Trainium晶片是亞馬遜在AI領域脫穎而出的關鍵戰略要素，與雲端運算部門相輔相成。亞馬遜網路服務（AWS）是全球最大的運算能力和資料儲存的租賃服務商，但由於來自微軟（Microsoft）等公司的激烈競爭，AWS難以在AI開發者領域複製自身主導地位。

亞馬遜表示，Trainium晶片相較於輝達在市場領先的圖型處理器，能夠以更便宜、更有效率的方式為AI模型背後的密集運算提供支持，希望藉此吸引那些尋求低價產品的公司。

據《The Information》報導，OpenAI與亞馬遜的談判自10月左右開始。OpenAI上（11）月也宣佈與亞馬遜達成協議，AWS將在未來7年內，利用數十萬顆的輝達晶片，向OpenAI提供價值380億美元（約新台幣1.2兆元）的雲端運算能力。

