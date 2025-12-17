賴惠員指中國啤酒市佔率高於國產啤酒 關務署：反傾銷稅最高課51％

立法院財政委員會今天審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，財政部長莊翠雲列席備詢。（記者王藝菘攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會今天審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，財政部、農業部皆表示支持啤酒花和麥芽免稅，以提升國產啤酒競爭力。但民進黨立委賴惠員質疑，中國的啤酒進口的市佔率還是高於國產啤酒，政府祭出的反傾銷稅是否沒用，關務署表示，11月27日已公告啤酒稅反傾銷稅，最高會課到51%，另外也有回溯課徵到4月4日。

民進黨立委賴惠員今在立院財政委員會質詢關務署。（取自國會頻道）

賴惠員詢問，啤酒花和麥芽一年進口多少的數量、關稅是多少？以及我國的稅損是多少？財政部長莊翠雲表示，麥芽平均每一年的進口量是41958公噸，關稅稅收約6700萬元；啤酒花每年平均大概進口量是127公噸，關稅收入是393萬元。若降低關稅，關稅損失大概是7435萬元，但是因為降稅以後，財政部認為可以提升國產啤酒市場的競爭力，讓我們的啤酒的需求可以增加，所以預估可以增加的稅收是1億6974萬元，所以一來一去，事實上是可以增加9539萬元，還是可以淨收益的。

賴惠員表示，雖然財政部有祭出反傾銷稅，但為什麼進口的這個啤酒進口量不減還增，是否反傾銷沒有用？因為截至114年10月底為止，中國大陸進口的啤酒市佔率是64%，台灣市場的佔有率才36%，顯然反傾銷稅是沒有用的，是否有更好的方式來降低成本原料來支持在地的產業，以及檢視目前國內農產品的培育計畫？

莊翠雲表示，其實從7月開始課徵臨時反傾銷稅及回溯課徵以後，中國的進口量事實上已經在縮減；關務署回答，7月3日開始課臨時反傾銷稅已經大幅減少，跟6月相比，從7月到11月統計已經減少85%的進口量。

但賴惠員質疑，會不會是階段性的減少？關務署表示，確實可能有季節性的問題，但11月27日也已經公告啤酒稅反傾銷稅，確定會課到31%、19%，甚至到51%左右，會看後續的效果。另外我們也有回溯課徵，回溯到4月4日。

賴惠員拿出桂花啤酒，指這是用後壁最好的白米去釀的，所以台灣精釀的啤酒市場，可以降低原料成本及支持在地的研發，幫台灣啤酒另外再殺出重圍。賴並詢問，進到精釀廠的時候有沒有辦法再幫他們免稅？

莊翠雲表示，有關啤酒花與麥芽的部分，委員提案都建議關稅調降為零，財政部立場認為可以降低關稅的負擔，就可以降低我們國產啤酒的生產成本，提高它的競爭力和市佔率，可以與進口的啤酒來競爭。財政部也詢問過農糧署的意見，對於國內相關的農業產業並沒有影響，所以在這個部分對於委員提案降低關稅的部分，財政部是支持的。

賴惠員也詢問，啤酒花已經在花蓮的農改廠開始試種，試種的效果非常好，本土的啤酒花如果可以有一個規模的產量，把這個面積擴大加上補貼，是不是有辦法把這個農業的培育計畫及產業的轉型做提升？農業部表示，大麥與啤酒花這兩項都是溫帶作物，目前在國內沒有一個經濟的栽培規模，所以對進口關稅調降的部分，農糧署是沒有意見，花蓮市走特色化的部分，農業部會就本土的栽培與試種特色的部分加以輔導。

