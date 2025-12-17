高雄車站專四、五及商四公辦都更簽約 林欽榮：將成高雄新名片

高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案，今由高市副市長林欽榮代表高市府、與最優申請人冠德建設董事長馬志鋼簽約。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案，今由高市副市長林欽榮代表高市府、與最優申請人冠德建設董事長馬志鋼簽約，林欽榮開心指出，高雄車站與週邊將成為高雄新名片。

專四、五及商四，緊鄰高雄車站東西兩側，為高雄車站第一環圈，也是高雄市長陳其邁推動車站周邊大都更計畫的關鍵首部曲。

林欽榮表示，高雄車站位於高雄城區南北發展軸線核心，往北可見半屏山，如今半屏山週邊已成為半導體據點，往南可見八五大樓（高雄最高樓），幾十年前可以直接看到海。

他形容高雄車站是高雄串聯產業、交通與生活的門戶，市府與鐵道局、台鐵成立三方平台，整合周邊國公有土地開發，實施者冠德建設邀請日本森大廈都市企劃株式會社聯手，將規劃3棟、共2.9萬坪商辦住複合式大樓。

冠德並承諾，將加碼7500萬元建立立體連通道與現有天棚串接，並透過集團天使基金計劃扶植在地新創，讓高雄車站不只是交通節點，更成為產業與創意平台、高雄新門戶。

林欽榮說，本案預計2027核定都市更新事業計畫、2034完工啟用，屆時將由傳統交通場站轉型為結合通、商業、就業與公共活動的城市核心。

林欽榮開心介紹，這裡將成為高雄的新名片。

