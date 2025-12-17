投信：台灣半導體優勢 推動智能車與機器人融合

投信表示，「AI＋機器人」已成為重振科技業的核心，為全球供應鏈帶來強勁成長動能。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構今天表示，「AI＋機器人」已成為重振科技業的核心，為全球供應鏈帶來強勁成長動能，尤其，美國交通部成立機器人工作小組，象徵智能車與機器人正式躍升為國家級基礎建設。其中，00901精選台灣最具成長潛力的50家企業，包含台積電與最新納入的京元電等關鍵企業，打造能緊跟全球AI革命的投資工具。

臺灣指數公司於12/16公布調整臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數成份股，共有10檔成份股調整，其變動內容為10檔成分股如下：華邦電、金像電、南亞科、京元電子、信邦、威剛、信驊、亞翔、光聖、鴻勁。

永豐投信指出，特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數，精選出50檔最具爆發潛力的智能車與機器人核心企業，涵蓋驅動 AI 的半導體、電子周邊設備、綠能等關鍵技術領域，建議投資人透過00901永豐智能車供應鏈ETF，完整掌握 AI產業供應鏈成長趨勢。

投信機構表示，全球政策環境正全面推動AI、機器人與自動化，美國更以國家級力道加速布局，從機器人行政命令、先進製造回流到 AI 加速方案，顯示「AI＋機器人」已成為重振科技業的核心，全球供應鏈也將迎來新一輪重整。

台灣憑藉半導體與車用科技優勢，成為最大受益者。H200 晶片出口政策調整後，台灣晶圓代工與封測迎來「庫存去化＋產能填補」領域雙利多，其中，台積電（00901既有成份股）受惠於N4製程需求回補，京元電（00901新增成份股）則因中國測試需求大增，營運動能更為明顯。

對此，永豐投信指出，AI 的力量正從雲端走向實體世界，推動智能車、自動駕駛與機器人加速融合。這條 AI 物理化的進化軸線，將帶動車用電子、感測器、電源管理、邊緣運算等領域全面爆發，而這些正是台灣最具優勢的產業鏈核心。

永豐投信表示，當政策、科技巨頭與產業同時指向同一方向，智能車與機器人已不再是未來，而是趨勢機會；00901以台灣供應鏈為底氣，正站在AI產業爆發的起跑線上。

