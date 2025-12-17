Coupang酷澎全球布局 吸引國際數位商務人才在台灣找尋新舞台

張哲瑋將全球數位商務經驗帶回台灣，並與酷澎國際化人才交流協作。（圖由業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球經貿與人才交流日益頻繁，台灣位於太平洋第一島鏈，尤其便利人才匯聚與交流。Coupang 酷澎憑藉國際化布局與高度科技化的營運模式，吸引擁有海外商務經驗的人才回流，張哲瑋與黃慧美加入酷澎品類經營團隊就是最好的例證，共同打造更符合台灣消費者需求商品與優惠。

國發會去年起透過「國家人才競爭力躍升方案」，向具有國際學經歷的人才招手；酷澎持續深耕台灣，並以矽谷式創新的未來商務能量，為台灣產業留才助力。

黃慧美過去多年擔任台商與美國市場之間的橋梁，深入參與跨國採購與國際供應鏈運作，熟悉全球供應鏈與台商國際布局；直到加入酷澎，她終於有機會接觸台灣在地的消費市場與零售生態。提到加入酷澎的契機，她在LinkedIn收到招募訊息後，深入研究後發現酷澎是一家以科技為核心、快速成長並布局多元業務的國際企業。同時，酷澎招募團隊對人才展現的高度專業與尊重，使她認為這將是一個能延伸海外經驗、並重新理解台灣市場的重要契機。

黃慧美也觀察到，酷澎品類經理擁有高度自主與發揮空間，只要具備積極態度與良好溝通能力，與品牌建立深度合作關係，爭取到更多符合消費者需求的商品資源。她也從家人熱烈回饋的使用經驗中體認，自己的工作改變許多台灣家庭的購物方式，為顧客帶來更便利的生活。

同樣攜帶豐富數位商務經驗回台發展的張哲瑋，隨著新冠疫情中止在中國電商工作，而酷澎以顧客為核心的理念與高速發展的節奏，成為吸引他加入的重要因素。一年多來，他成功推動多個品牌與酷澎建立深度合作，並見證火箭速配服務對台灣消費行為帶來的改變。張哲瑋也分享在自家社區的包裹堆中，酷澎訂單已佔多數，意味著新的線上購物與配送模式正快速融入台灣人的生活。

酷澎的美商DNA吸引來自全球人才，張哲瑋藉以達成「外商工作」的職涯里程碑，開拓視野拓展與專業能力。在多元文化組成的團隊中，溝通方式快速、每天都有新的挑戰，讓他得以在短時間內提升跨國協作與交涉能力。此外，酷澎以科技驅動商務，也讓品類管理團隊能借助 AI 工具大幅提升上架效率，像是利用 AI 模型快速生成商品描述、特點與關鍵字，將過去需時一週的流程縮短至一天內完成；再結合火箭速配最快隔日到貨，為品牌與消費者帶來高度差異化體驗。

酷澎持續透過104人力銀行、 LinkedIn、Coupang Careers 等平台在全球招募品類經理及其他跨領域人才，期待更多像是黃慧美與張哲瑋的具備國際競爭力、願意挑戰高速成長的專業人士加入，透過科技提高速度、以國際視野豐富選品，提供令顧客驚艷的購物體驗。

