日本人連內衣幾乎「清一色」! 日媒揭 : 這「國民制服」一統全日本的真相

觀光客掃日潮牌，日本人卻穿當地特色？日媒揭「國民制服」真相。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕許多國際旅客來到日本，購物清單上總少不了幾個「日本代表品牌」，像是Onitsuka Tiger 鬼塚虎、BAPE 街頭潮服或是桃太郎、武士牛仔褲這類高端丹寧品牌，但對日本人而言，日常購買的卻不是這些品牌，而是低調、好搭、好洗又耐穿UNIQLO、MUJI、GU、Beams、United Arrows 。

日媒指出，以UNIQLO來說，其產品現在已成為日本人的日常生活必需品，從Airism到Heattech、T-shirt等多項產品，幾乎每個家庭至少擁有1件，甚至約近70%的人每天都穿著UNIQLO內衣。此外，61.5%的日本人「曾經全身UNIQLO 出門」，UNIQLO是日本的「國民制服」，這說法毫不誇張。

請繼續往下閱讀...

據報導，UNIQLO 去年針對全日本約1.5萬人進行調查，結果幾乎把「國民制服」說法坐實。因為有超過90%受訪者表示，每週至少有一天會穿UNIQLO；其中，每天都穿的人高達 38%，完全不穿的人僅有1.7%。

更誇張的是，在貼身衣物領域，將近70%日本人直言，「內衣幾乎每天都是UNIQLO」，其Airism、Heattech、T-shirt、Bra Top，幾乎成了全世代共享的日常標配。

此外，有高達61.5% 的日本人坦言，「曾經全身UNIQLO 出門」，而最高的前三名縣市分別是三重縣（74.5%）、沖繩縣（73.6%）和鳥取縣（68.8%）。比例最低的是佐賀縣，但也有超過40%的人有過「從頭到腳 UNIQLO」的一天。換句話說，不管住在都市還是地方，UNIQLO 都早已融入日本人的生活節奏。

衣櫃裡的數字同樣驚人，約80%日本人表示，自己衣櫃中至少有「10件以上」UNIQLO 的衣服，其中「擁有20件以上」的人，在青森、三重與東京等地甚至接近或超過40%。

日媒指出，對不少家庭來說，UNIQLO 不只是「有幾件」，而是默默構成了衣櫃的主體，也難怪在「UNIQLO 是日常穿著還是時尚服」這個問題中，超過92% 的人毫不猶豫選擇了第一個。

有趣的是，日本人對 UNIQLO 的評價，還隨著年代一路上升，雸最多人點頭的依然是「跟別人穿到一模一樣」，甚至有人笑說，全身 UNIQLO走進店裡，還會被誤認成店員。

專家指出，當觀光客忙著追逐「日本感」時，日本人早已用最實際的方式給出答案，真正的日本日常，不在潮流榜單。每天不假思索就穿上UNIQLO，是日本人的一種生活習慣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法