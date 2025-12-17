金管會邀14家金控、39家國銀 獨董、法遵及洗防人員座談

金管會邀14家金控、39家國銀獨立董事、總稽核、稽核、法遵人員及洗防人員等進行座談。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化與「金控公司」及「本國銀行」之溝通交流，並提升內部稽核執行效能，金管會日前邀請14家金控公司及39家本國銀行（含中華郵政公司）之「獨立董事」、「總稽核」、「稽核」、「法遵人員」及「洗防人員」等進行座談；金管會表示，藉此促進金控公司與銀行業者間之協作間之協作，強化第三道防線之合作機制，期能提升整體稽核效能。

金管會舉行2025年度金融控股公司暨本國銀行內部稽核座談會。

對此，金管會官員說明，本次座談會議題邀請滙豐銀行及永豐銀行，分享「AI在預防詐騙金融犯罪運用」以及「對客戶偽造收入證明申貸之查核」，「金管會檢查局」亦針對「防制洗錢及防詐專案檢查」進行說明，並由政風室及人事室，分別就廉政及性平議題進行宣導。

此外，金管會更邀請「銀行局」及「銀行公會」代表，與業者進行意見交流；針對業者提出內部稽核作業之相關建議，金管會均逐一回應及充分溝通，協助業者強化內部稽核制度。

金管會說明，本次分享金管會在防制洗錢及防詐專案檢查結果，以增進金控及銀行業者對相關檢查重點之瞭解。共有三大主題，包括：一、AI 在預防詐騙及金融犯罪之運用。二、對客戶偽造收入證明申貸之查核分享。三、防制洗錢及防詐專案檢查分享。

對此，金管會官員強調，為促進雙向溝通，會議亦安排意見交流與問答，提供業者對金融檢查與內部稽核議題提出問題，透過討論深化監理機關與業者間之互動，共同提升金融機構之內部稽核品質。

金管會表示，經由座談會之雙向交流，有助業者瞭解本會監理立場及檢查方向，未來仍將持續適時舉辦類似座談會，加強與業者之意見溝通。

