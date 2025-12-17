每月收租金破8萬卻過節儉生活！67歲阿嬤道出老後真實焦慮

有人即使擁有相當充裕的資產，仍刻意選擇過著簡樸的生活。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕進入高齡階段後，左右生活方式的，已不只是是否有年金或存款的問題，要如何與周遭的人相處，也變得愈來愈重要，有人即使擁有相當充裕的資產，仍刻意選擇過著簡樸的生活，其背後往往存在多方考量。日本東京一名67歲老婦三浦玲子（化名），光靠名下房產的租金收入，每月就有40萬日圓（約8.27萬元新台幣），還不包含退休年金和存款股票等資金，而且她名下還有自住房且毫無負債，手頭相當寬裕，但玲子卻在日常生活中刻意選擇節儉路線，她坦言，就是要避免「人際壓力」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，玲子與丈夫10年前繼承了位於東京都核心地段的老家；除了自宅外，丈夫名下還擁有3戶用於出租的公寓，目前皆有房客，每月可帶來約40萬日圓的租金收入。再加上丈夫的每年280萬日圓（約57.9萬元新台幣）的厚生年金，以及她自身的基礎年金與少額企業年金，全家的年收入超過800萬日圓（約165.4萬元新台幣）。

即便如此，玲子平時仍只購買價格親民的服飾，外食也僅限於每月一次的午餐。她說：「附近的鄰居，大家幾乎都是靠退休年金過日子。像是『某某人最近是不是拿了看起來很貴的包包』這種話，很快就會被傳開。」

她特別謹慎拿捏的是人際關係距離感，玲子說：「有租金收入這件事，我真的從沒跟任何人提過。一旦被認為有錢，就會被半開玩笑地說『帶我們去旅行吧』、或『反正妳會請客吧』，我實在不喜歡那種氣氛。」她坦言：「不被人忌妒，反而更安心」。

玲子開始選擇「隱藏」自身經濟狀況，其實源於過去的一次經驗。

她分享：「以前住在同一個町內的一位太太，聊到自己在東京有一間公寓，結果周遭的人突然開始和她保持距離。沒有人明說，但氣氛就是『她很有錢吧』那樣……我看了真的覺得很可怕。」從那之後，玲子便有意識地要求自己低調、看起來像是沒什麼錢的樣子。她也對丈夫說「衣服就趁特賣時買」，外出用餐時，總是說「點套餐就夠了」。

報導指出，在同一個社區中，有著靠年金生活的高齡者，也有著持有一定資產的族群，這種所得差距確實經常演變為「人際壓力」，為了避免被忌妒、避免顯得突出，有些人會刻意營造出節制、低調的生活形象，而如何與他人相處，是左右退休後生活樣貌的重要關鍵，與其炫耀富足，選擇靜靜隱藏的「優雅老後」，或許也是一種值得思考的人生選項。

