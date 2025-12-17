無懼虧損！麻吉大哥再投價值3782萬元USDC 做多以太幣

「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣屢傳大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成近期玩加密貨幣大翻車，自今年10月中以來，黃立成已被清算200次，總損失超過2288萬美元（約新台幣7.2億元）。根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，黃立成無懼虧損，又投入120萬美元的USDC（約新台幣3782萬元），繼續做多以太幣。

Lookonchain今（17日）稍早在社交平台X發文稱，黃立成到底有多少錢可以燒？不管他虧了多少，他總是能帶著更多資金再度進場。根據監測數據顯示，黃立成剛剛又向Hyperliquid交易所存入了120萬美元的USDC，並以4100顆以太幣（價值1208萬美元，約新台幣3.8億元）開了一個新的25倍多單，清算價格為2698.71美元（約新台幣8.5萬元）。

Lookonchain發文一出，引發網友熱議。有網友表示「憑藉他擁有的聯盟行銷資金，他的收入是無限的，和永利一樣。」、「為什麼他不暫時待在場邊？」、「他應該把一部分錢用來學習一種長期獲利的交易策略。真是服了。」、「他有很多錢，但真的值得這樣燒錢嗎？他難道就想不到其他可以做的交易了嗎？」、「我的天哪……！他這次能成功嗎？」、「是否利用交叉交易來開立這些25倍槓桿的多頭交易？」、「麻吉大哥的財務韌性令人印象深刻！」、「他做多以太坊的時候我就做空，輕鬆賺錢。」、「從未見過這樣的景象。簡直難以置信…」等。

