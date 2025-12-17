早預見AI亂象？OpenAI執行長開啟新世代同時 悄悄埋下「這項」佈局

Tools For Humanity新加坡及台灣總經理徐鈞洋。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕ChatGPT問世邁入三週年之際，雖為人類生活帶來巨大便利，卻也衍生出Deepfake詐騙等一體兩面的問題。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）於2019年創立另一間名為「Tools for Humanity」（簡稱TFH） 公司，當時他在開發ChatGPT時便預見AI終將讓人難辨真偽，因此，該項目的初衷即是建立一套保護人類免受AI假帳號與身分濫用的基礎設施，而推出了身份驗證機制「World ID」。

日前，Tools for Humanity舉辦台灣分享會，負責台灣與新加坡市場的總經理徐鈞洋（Andrew Hsu）發布了最新的「網路安全意識報告」，並深入解析World ID如何利用虹膜辨識技術，協助台灣產業與使用者在AI時代建立可信的數位身分。

Andrew指出，2025年將是「傳統詐騙」與「AI技術」高度交匯的一年。過去AI多被討論於產業應用，如今卻成為詐騙集團的武器，從名人影像遭盜用的Deepfake廣告，到跨國公眾人物身分被偽造，威脅日益嚴峻。

根據TFH針對約3,000名受訪者的調查顯示，「金融詐騙與釣魚攻擊」仍是民眾首要擔憂，緊隨其後的是身分盜用與Deepfake及AI假帳號。值得注意的是，高達62%的受訪者將Deepfake列為前三大資安威脅；而在交友軟體使用上，更有超過半數民眾認為「對方可能不是真人」是痛點。

調查數據也凸顯了市場對「真人驗證」的強烈需求：96%的民眾認為證明帳號背後是真實人類至關重要，且有超過九成的受訪者表示，若系統能保障隱私並給予數據控制權，將願意採用相關驗證服務。

面對日益逼真的AI偽造技術，傳統的人臉辨識（FaceID）或指紋已顯不足。加上在個資濫用問題日益嚴重的今天，許多民眾普遍存在一種印象，個人資料在註冊平台時即被蒐集，隨後進行儲存、分析，甚至被用於商業變現，Andrew強調，這樣的做法，在 World ID的架構中，完全不存在。

他表示，該系統在帳號建立階段不要求使用者提供任何個人資訊，包括名字、生日等等，只會進行一個基本驗證：你是不是一位成年人。而在整個過程中，也不會紀錄使用者的行為資料，比如你做了什麼、上傳了什麼照片，這些資訊都不會被留下來。

此外，沒有集中式資料庫的概念。因為不儲存任何個資，自然也沒有必要去建構一個大型資料庫； 另一個重點是，這個技術的設計，是為了在保護隱私的同時，也能在某些必要情境下提供最低限度的身分確認。

「舉例來說，今天如果某個平台只想知道某人是不是一位成年台灣人，那我們只會傳遞一個非常簡單的結果：是或否（Yes or No）。這個過程中，不會把你的身分證字號、姓名、出生年月日交給第三方。只會讓對方知道，這個人曾經完成過驗證，這個帳號所屬者是台灣人、是成年人、是真實的人類。」

不少人也會質疑這樣的系統會不會有漏洞？這個身分驗證機制到底安全嗎？會不會有被駭客入侵的風險？他解釋，整個機制設計，前端收集的資料非常少，中間也沒有資料儲存的步驟，因此大幅降低了被入侵或濫用的風險，不過，他也強調這並不是完全放任不管，而是將技術開放透明，讓第三方可以監督整個流程。

Andrew提到公司同仁經常打趣說：「OpenAI是打開AI的盒子，那我們就像是要負責把這個盒子關上，保護社會不受到失控AI的衝擊。」這個計畫的出發點，也是對未來發展趨勢非常清醒的認知與回應。

