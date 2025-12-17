Costco衣服為何那麼便宜？外媒揭真相、賺多少大公開

Costco在服裝零售市場的規模，比想像中還要大。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以商品種類繁多、物超所值聞名，許多人都被Costco的家電、生鮮、熟食等商品吸引，但很少人知道的是，Costco在服裝零售市場的規模，比想像中還要大，除自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）外，Costco銷售的服裝還有不少知名品牌，而且價格都非常便宜，外媒分析發現，這是因為Costco設有加價率上限，品牌服裝的加價率上限 14%，所以Costco若以18美元（約572元新台幣）的成本取得一條 Calvin Klein 的褲子，最終售價通常只會略高於20美元（約635元新台幣）。

《Clark.com》報導，Costco其實賣了非常多的服裝，自2019年至2024年，Costco服裝部門年銷售額從70億美元（約新台幣2225億元）成長至97億美元（約新台幣3084億元），成長近40%。Costco的服裝銷售量甚至超越 Old Navy、Abercrombie & Fitch 等大型服裝品牌。

Costco前財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾表示，Costco服裝銷售蓬勃發展的秘訣在於，當其他零售商縮減向製造商的訂單量時，Costco們可以進場大量採購，藉此創造極具吸引力的價格，並進一步讓消費者明顯感受到「物超所值」。

Costco賣衣服的方式，就如同其他大賣場一樣，商品堆放在一起，幾乎沒有特別的陳列設計來吸引目光，消費者甚至不會在店內看到試衣間、櫥窗展示，或穿著最新流行款式的人形模特，相關配套其實相當有限，

不過，Costco以「超寬鬆」聞名的退貨政策，某種程度上也讓試衣間變得不是那麼必要。如果消費者買回家後發現不喜歡或不合身，下次到Costco時直接退貨就好，這間接促進了Costco服裝的銷售。

Costco販賣許服裝選擇十分多樣，包含自有品牌科克蘭，以及Calvin Klein、Converse、Tommy Hilfiger 等知名品牌。而Costco設有加價率上限，科克蘭品牌加價率上限 15%，也就是說，如果一件科克蘭襯衫進貨成本是10美元（約317元新台幣），其售價最高不會超過11.5美元（約365元元新台幣）。

其他品牌服裝的加價率上限則是14%，Costco若以18美元的成本取得一條 Calvin Klein 的褲子，最終售價通常只會略高於20美元。

此外，消費者在Costco購買服裝時，可買到低於成本價的價格，凡是價格結尾是「0.97 美元」的商品，就代表該商品是「低於成本價」出售。一般來說，這類商品多半出現在季節性商品區，位置通常在賣場中段偏後的3分之1處。不過，在服裝區偶爾也能發現這類特價品。

