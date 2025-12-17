川普出手護航科技巨頭！列出歐洲企業「人質名單」揚言制裁

美國總統川普近期多次抨擊歐盟監管美國科技公司的舉措。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與歐盟的貿易緊張局勢再度升溫。針對歐盟近期加強對美國科技公司的監管與稅收，美國貿易代表署（USTR）16日發出強烈威脅，揚言對歐盟採取反制措施，並罕見地直接點名西門子（Siemens）、Spotify 等歐洲大型企業可能成為美方報復的目標。對此，歐盟迅速回應，誓言將繼續「無差別」地執行其科技法規。

據《法新社》報導，美國貿易代表署透過社群媒體發文，嚴厲批評歐盟及部分成員國針對美國服務供應商發起「持續性的歧視與騷擾訴訟、稅收、罰款及指令」。美方警告，若歐盟持續推動這些被視為削弱美國公司競爭力的措施，華府「將別無選擇，只能開始動用一切可用工具來反制這些不合理的措施」。

美列出「人質名單」 警告效法者同受罰

為展現報復決心，美國貿易代表署在貼文中直接列出了可能成為反制目標的歐洲關鍵企業名單，包括諮詢巨頭埃森哲（Accenture）、快遞巨頭DHL、法國AI新創Mistral、德國工業巨頭西門子（Siemens）以及瑞典串流音樂平台Spotify等。

USTR聲明指出：「若有必要採取回應措施，美國法律允許對外國服務徵收費用或實施限制。」此外，美方也警告其他國家，若採取「歐盟式」的策略來針對美國科技業，華府將採取同樣強硬的手段。

面對美方威脅，歐盟執委會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）回應表示：「正如我們多次重申，我們的規則平等且公平地適用於所有在歐盟營運的公司。」他強調，歐盟將繼續公平執法，不存在歧視問題。

然而，美方的強硬動作並未獲得自家科技界的一致支持。美國知名新創加速器「Y Combinator」公共政策負責人羅威（Luther Lowe）批評此舉是「對『小型科技業』令人失望的背叛」。他認為，歐盟的《數位市場法》實際上透過限制科技巨頭，協助釋放了市場佔有率給美國的新創公司。

報導指出，美國總統川普近期多次抨擊歐盟監管美國科技公司的舉措。今年9月，在歐盟對Google開出34.7億美元的反壟斷罰單後，川普便曾威脅祭出報復性關稅；本月稍早，針對歐盟對馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X處以1.4億美元罰款，川普也批評此舉「惡劣」，並警告「歐洲必須非常小心」。

