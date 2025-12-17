自由電子報
矽科宏晟公開申購今開跑 中籤有望賺6.4萬元

2025/12/17 09:51

化學品供應系統商「矽科宏晟（6725）」公開申購今（17日）開跑，若幸運中籤有望現賺逾6.4萬元。（圖由矽科宏晟提供）化學品供應系統商「矽科宏晟（6725）」公開申購今（17日）開跑，若幸運中籤有望現賺逾6.4萬元。（圖由矽科宏晟提供）

〔財經頻道／綜合報導〕化學品供應系統商「矽科宏晟（6725）」公開申購今（17日）開跑，若幸運中籤有望現賺逾6.4萬元。

綜合媒體報導，矽科宏晟預計12月30日掛牌上櫃，並於12月17日至12月19日展開公開申購，承銷張數843張，每人可申購1張，申購價每股188元，較矽科宏晟週二（16日）收盤價252.94元相比，溢價空間約34.5%，若幸運抽中1張賺64.94萬元。

矽科宏晟將於12月23日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於12月24日獲得退款，中籤投資人則預計於12月30日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

矽科宏晟近年受惠全球半導體建廠周期啟動，營運動能節節攀升，已成為先進製程與先進封裝化學供應系統的重要供應鏈廠商，公司2022年營收11.92億元，2024年成長至31.54億元，3年翻倍以上；2025年前3季營收更達27.89億元，年增20.53%，成長顯著。

