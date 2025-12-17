歷史的一刻！是方TPIX 進入全球前50大

是方電訊董事長邵泓嘉。（是方提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕是方電訊（6561）旗下台北網際網路交換中心（Taipei Internet Exchange， TPIX）自2002年3月營運至今23年，終於在今（17）日進入全球第50大。是方的目標是「全球前50大、亞洲前3大」，將TPIX打造成全球交換樞紐，讓世界看到台灣的網路實力，終於在今年底前完成全球前50大IX的里程碑！

據指出，是方 TPIX 的客戶群非常廣泛，主要包含電信業者 （ISP）、內容傳遞網路 （CDN） 服務商、雲端服務供應商、大型企業與 OTT 影音平台等，包括Google、 Amazon,、Microsoft、Facebook、Apple等國際科技業者的服務流量都在 TPIX 互相交換，加上許多國內外網通公司、金融業和雲端服務商，構建台灣重要的網路交換生態系。

是方電訊第三季營收達9.4億元，稅後盈餘（EPS）3.47元，總計前三季營收30.2億元，年增9.45%，EPS達11.7元，年增20%。前三季毛利率與淨利率分別為53.3%及30.3%，營運商再創高峰。

