台南首發建設公債81.5億 黃偉哲：低利換高利，為城市建設注入資金活水

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府今（17）日宣布邁出財政新步伐，正式發行台南市首檔建設公債，總籌資金額達81.5億元，將全數投入南科特定區自償性區段徵收重大建設。市長黃偉哲表示，以利率較低的公債取代銀行借款，不僅能有效降低市庫負擔，也為城市建設注入穩定資金活水。

市府財稅局指出，因應南部科學園區與樹谷園區持續擴張，產業進駐帶動土地需求快速成長，市府推動南科特定區多個區塊開發，包括F、G區以及A、B、C、D、E、N、O等區段徵收計畫，確保產業發展與城市建設同步到位。

此次共分3期發行建設公債，第1期金額20億元，為2年期，票面利率1.38%；第2期27億元，為3年期，票面利率1.41%；第3期34.5億元，為5年期，票面利率1.43%。3期合計81.5億元，資金將全數挹注於南科特定區段徵收與相關開發經費。

財稅局進一步說明，相較現行銀行借款利率，公債利率約低0.3%，以本次發行規模估算，整體可為市庫節省債務利息支出約9,000萬元，實質減輕財政壓力。

黃偉哲強調，發行建設公債不僅是財務工具的創新，更是財政紀律與永續治理的展現，讓有限資源用在刀口上。同時也提供投資人安全、穩定的投資選項，創造政府、產業與民眾多贏。

財稅局表示，未來將視建設需求與財務狀況，持續評估以債券籌資方式推動重大建設，強化公私協力，穩健推動台南長遠發展。

