銷售命脈被掐住 ! 特斯拉加州恐遭禁售30天 路透曝「1原因」惹禍

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，加州監管機關最新裁定，特斯拉因涉嫌誇大自動駕駛與「全自動輔助駕駛」（Autopilot、FSD）功能，理論上將面臨在加州暫停銷售與製造資格各 30 天的處分。不過，加州車輛管理局（DMV）目前先行「踩煞車」，暫時允許特斯拉繼續在州內銷售，並給予公司修正空間。

根據加州 DMV 說法，行政法官 Juliet Cox 已建議對特斯拉祭出為期 30 天的銷售與製造執照停權，理由是其行銷內容讓消費者對駕駛輔助系統的實際能力產生誤解。DMV 接受該建議，但隨即暫緩執行，並要求特斯拉在 90 天內修改或移除具誤導性的宣傳文字，否則禁售處分將正式生效。

這起案件已延宕多年。加州 DMV 指控特斯拉長期透過行銷手法，讓消費者誤以為其系統已具備高度自動駕駛能力，導致駕駛人過度信任系統，進而與多起事故與死亡案例產生關聯。特斯拉則反駁，相關行銷屬於言論自由保障範圍。

值得注意的是，即便只是「暫停30天銷售」，對特斯拉而言仍屬重大衝擊。加州不僅是特斯拉在美國最大的單一市場，也是其位於佛利蒙（Fremont）主要製造基地所在地，該廠負責生產大量供應北美市場的 Model 3。若製造資格也遭停權，影響層面將遠超銷售端。

此一裁定出爐之際，特斯拉正同步推進德州奧斯汀的 Robotaxi 測試計畫，甚至已移除部分車輛的安全監控人員，但該系統與一般消費者車輛所使用的軟體版本並不相同。分析師指出，在自動駕駛爭議未解、監管風險升高的背景下，加州這張「30天禁售牌」，已成為特斯拉眼前最具殺傷力的變數之一。

